Варданян назвал три пути для Нагорного Карабаха

Варданян заявил, что не уедет из Карабаха и не подчинится требованиям Азербайджана

Варданян считает, что у жителей Нагорного Карабаха есть варианты «интегрироваться в Азербайджан, уехать или бороться». Он заявил, что сделал свой выбор, когда переехал в непризнанную республику

Государственный министр Нагорного Карабаха Рубен Варданян, выступая на митинге в Степанакерте, назвал три возможных варианта будущего непризнанной республики.

«У нас три пути: интегрироваться в Азербайджан, уехать или бороться», — сказал он (цитата по «Новости-Армения»). По словам Варданяна, он принял свое решение 2 сентября (тогда он объявил, что отказывается от российского гражданства и переезжает в Карабах). «Я здесь, борюсь, не уеду и не подчинюсь требованиям Азербайджана», — пообещал госминистр.

«Мы знаем, что совершили много ошибок и упущений, потеряли свою силу. Мир изменился, и мы выучили этот урок, чтобы двигаться вперед», — сказал Варданян, призвав «сделать все, чтобы следующее поколение увидело победу — независимый и счастливый Арцах» (армянское название Нагорного Карабаха).

Варданян — бывший президент и владелец инвесткомпании «Тройка Диалог», один из основателей Московской школы управления «Сколково». В прошлом году Forbes оценил его состояние в $1 млрд. Перед переездом в Карабах он передал все свои активы в России под управление партнеров. Тогда Варданян назвал это решение непростым, но правильным, отметив, что благодарен российским миротворцам, находящимся в регионе после войны 2020 года.

Госминистром Народного Карабаха Варданян стал 4 ноября, президент Араик Арутюнян поручил ему координацию работы глав Министерств здравоохранения, иностранных дел, сельского хозяйства, образования, науки, культуры и спорта, социального развития и миграции, финансов и экономики и других ведомств. 22 декабря президент Владимир Путин удовлетворил прошение Варданяна о выходе из российского гражданства.

23 декабря глава азербайджанского МИДа Джейхун Байрамов после встречи с российским министром Сергеем Лавровым потребовал от Варданяна покинуть Карабах, заявив, что его деятельность «носит преступно-авантюристический характер». Варданян в ответ сказал, что имеет в непризнанной республике корни, уже 20 лет приезжает туда и делает «все, чтобы народы Арцаха и Азербайджанской Республики могли жить рядом, но не вместе», — по мнению бизнесмена, только так можно избежать конфликта. Еще в сентябре он говорил, что единственной «рабочей» формулой для Нагорного Карабаха является «рядом, но не вместе», она позволит сосуществовать с соседями, но при этом не жить по одним законам.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при посредничестве России заключили трехстороннее соглашение, предусматривавшее полное прекращение огня и военных действий. Однако статус Карабаха остался неурегулированным. В текущем году стороны продолжили обвинять друг друга в обстрелах. 23 декабря должна была пройти трехсторонняя встреча глав МИД России, Армении и Азербайджана, на которой планировалось обсудить подготовку мирного договора. Ереван отказался от участия, выразив недовольство деятельностью российских миротворцев — те, по мнению Армении, не смогли обеспечить беспрепятственное движение по Лачинскому коридору (соединяет Армению и Карабах), который перекрыли неизвестные, представившиеся экологами из Азербайджана.