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Миллиардер Варданян отказался от гражданства России и уехал в Карабах

Все свои российские активы Варданян передает в управление партнерам

Video

Бизнесмен Рубен Варданян объявил о решении отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах. Свое видеообращение он опубликовал в соцсетях и YouTube.

Состояние Варданяна Forbes оценивает в $1 млрд, в 2021 году он занял 116-ю строчку в списке богатейших людей России.

«Я принял решение, понимая, какие риски я на себя беру, отказаться от российского гражданства и переехать в Арцах как гражданин Армении. Мне это решение далось очень непросто, но так правильно», — сказал он.

«Я все отдам в управление партнерам и передам в семейный фонд», — сказал РБК Варданян в ответ на вопрос про его российские активы.

В видео миллиардер выразил благодарность российским миротворцам, которые были введены в регион после войны 2020 года. «Я благодарен, что Россия сегодня присутствует в Арцахе и миротворческие войска охраняют безопасность арцахцев. Считаю, что мандат нужно закрепить на период до тех пор, пока мы не будем готовы сами полноценно обеспечивать безопасность народа Арцаха», — сказал Варданян.

Переезд он объяснил желанием поддержать местных жителей. «Сегодня люди Арцаха находятся в очень тяжелом психологическом состоянии, у них нет уверенности в завтрашнем дне. Жители республики, пережившие две войны и потерявшие своих родных и близких в борьбе за независимость, чувствуют себя брошенными», — объясняет миллиардер.

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Варданян — предприниматель и инвестор, президент компании «Варданян, Бройтман и партнеры», сооснователь семейного фонда RVVZ Foundation, один из основателей Московской школы управления «Сколково». До 2012 года был руководителем и контролирующим акционером инвестиционной компании «Тройка Диалог».

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Рубен Варданян

В период активных военных действий в Карабахе в 2020 году Варданян выступал с публичными заявлениями по этой ситуации. В октябре он попросил президента Владимира Путина помочь с решением вооруженного конфликта в Карабахе. «Я мечтаю, я хочу, чтобы Россия не просто бы помогла, чтобы Россия поняла, что участие в этом процессе является принципиально важным для нас, для россиян», — заявил Варданян. В начале ноября власти Армении и Азербайджана договорились о прекращении огня при посредничестве России.

Договор предусматривает в том числе развертывание миротворческой миссии вдоль линии соприкосновения с участием почти 2 тыс. российских военных на пять лет, вывод армянских войск и разблокировку всех экономических и транспортных связей в Карабахе. В условия соглашения также входит передача Арменией под контроль Азербайджана города Шуши, Кельбаджарского и Лачинского районов, за исключением Лачинского коридора, который обеспечивает транспортное сообщение между Арменией и Нагорным Карабахом.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
Рубен Варданян Нагорный Карабах Армения
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