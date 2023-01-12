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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Варданян выступил за сохранение российских миротворцев в Карабахе

Глава правительства Карабаха Варданян поддержал продолжение работы российских миротворцев
Российские миротворцы играют важную роль в обеспечении безопасности Нагорного Карабаха, нужно увеличить их число и срок их присутствия, определив четкий мандат миссии, считает госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Глава правительства непризнанного Нагорного Карабаха Рубен Варданян высказался за продолжение работы в зоне конфликта с Азербайджаном российских миротворцев. Об этом он заявил 12 января в ходе телемоста между Степанакертом (столица непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, азербайджанское название города — Ханкенди) и Ереваном, передает корреспондент РБК. Осенью прошлого года бизнесмен отказался от российского гражданства, чтобы занять пост госминистра в Карабахе.

«Российские миротворцы имеют очень ограниченный мандат, они малочисленны, — сказал политик. — Это один из вопросов нашей безопасности — не только привлечь внимание мирового сообщества, но и укрепить в плане вооружения и численности присутствие российских миротворцев, чтобы оно было долгосрочным. Мы будем делать все, чтобы российский миротворец чувствовал, что он здесь выполняет важную роль, и чтобы они понимали, что мы, армяне, понимаем их ситуацию. <…> Если бы российских миротворцев здесь не было, нас бы не было».

Претензии в адрес российских миротворцев со стороны представителей Армении регулярно звучат после обострения ситуации в Лачинском коридоре, который соединяет непризнанную НКР с территорией Армении, обострилась 12 декабря 2022 года. С того момента путь в сторону Нагорного Карабаха контролирует азербайджанская сторона — по сообщениям государственного информагентства «Азертадж», это экологические активисты, которые выступают «против незаконной эксплуатации природных ресурсов» и требуют, чтобы их пропустили к золоторудному месторождению Гызылбулаг и медно-молибденовому месторождению Демирли, находящимся в Карабахе.

Согласно трехстороннему соглашению Баку, Еревана и Москвы от 10 ноября 2020 года, российские миротворцы должны обеспечить беспрепятственное перемещение людей и грузов по Лачинской дороге. Однако мандат миротворцев не определен (его отказывается согласовать Баку), и потому единственное, что могут делать миротворцы, это защищать себя в случае нападения на них. Руководители Армении и Нагорного Карабаха говорят о блокаде НКР — передвигаться по Лачинскому коридору могут лишь российские миротворцы и представители таких организаций, как Международный Комитет Красного Креста (МККК), у армян же такой возможности нет.

10 января премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил, что Ереван обратится в Совет Безопасности ООН для ввода в районе миротворцев организации. 12 января официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что позиция Армении по миротворцам противоречива. «Трудно давать оценку позиции армянской стороны, когда заявления официального Еревана по одному и тому же вопросу существенно разнятся», — заметила она.



Баку обвинения в блокаде отвергает. По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, эти заявления опровергает факт передвижения российских миротворцев и МККК. «Нам известно число грузовиков российского миротворческого контингента: сколько въезжает [по Лачинской дороге] и сколько выезжает каждый месяц и сколько въезжает и выезжает сейчас, — сказал он 10 января в интервью азербайджанским СМИ. — Конечно, они также везут еду и другие необходимые товары для армян, которые там живут. Мы против этого не возражаем».

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По словам Варданяна, того числа товаров, которое попадает в Нагорный Карабах, недостаточно. «У нас не было энергоснабжения из Армении, несколько дней не было газа, были серьезные проблемы с топливом, бензином. Ежедневная жизнь очень осложнилась. Нет возможностей снабжения, в других областях у нас серьезные проблемы с занятостью людей, — заявил политик. — <…> Когда [представители Азербайджана] говорят, что российские машины и машины Красного Креста проходят, если мы посчитаем, это меньше, чем проходило машин до блокады за один день. Миротворцы провозят товары также для своих солдат. Количество помощи очень небольшое».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства 12 января призвал руководство Нагорного Карабаха «избегать заявлений, которые загоняют ситуацию в еще больший тупик». По его словам, между Азербайджаном и Нагорным Карабахом должен начаться политический разговор, потому важно, чтобы руководство непризнанной НКР «не давало повода» для обвинения их «в срыве конструктивного диалога или в том, что они делают такой диалог невозможным». Говоря о диалоге с Баку, Рубен Варданян заявил, что Степанакерт от него не отказывается, однако этот разговор должен идти «не в режиме перманентно навязываемых уступок», а «на определенных условиях». Однако, по словам политика, Баку от такого взаимодействия отказывается. «Все контакты с азербайджанской стороной носят исключительно технический, а не политический характер», — сказал он.

Отношения Армении и Азербайджана обострились в сентябре 2020 года. Тогда в Нагорном Карабахе впервые с 1994 года начались полномасштабные боевые действия, в результате которых большая часть автономии перешла под контроль Азербайджана. Огонь был прекращен в ноябре 2020 года, с того момента продолжается работа по урегулированию ситуации. Вместе с тем Баку и Ереван продолжают обвинять друг друга в провокациях. 23 декабря должна была пройти трехсторонняя встреча глав МИД России, Армении и Азербайджана, на которой планировалось обсудить подготовку мирного договора. Ереван отказался от участия, выразив недовольство невмешательством российских миротворцев.

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Екатерина Постникова Екатерина Постникова
Армения Нагорный Карабах Рубен Варданян Блокада
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