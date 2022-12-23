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Варданян ответил на требование Баку покинуть Нагорный Карабах

Госсекретарь непризнанной республики заявил, что не очень понимает причин, почему он должен покинуть регион
Рубен Варданян
Рубен Варданян (Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС)

Государственный министр непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубен Варданян в интервью программе «ЧЭЗ» телеканала РБК прокомментировал сегодняшнее заявление главы МИД Азербайджана Джейхуна Бахрамова, что бизнесмен должен покинуть регион, поскольку его деятельность «носит преступно-авантюристический характер».

«Я 20 лет приезжаю в Арцах (армянское название Нагорного Карабаха. — РБК). Делал много проектов, организовал восстановление мечети в Шуше. Я имею арцахские корни, моя бабушка отсюда. У меня тут дом, и я не очень понимаю, почему должен отсюда уезжать. Всегда делал все, чтобы народы Арцаха и Азербайджанской республики могли жить рядом, но не вместе. Это единственная возможность для всех сторон, чтобы избегать конфликта», — сказал Варданян.

Также он оценил отказ Еревана от трехсторонней встречи по Карабаху в Москве. На вопрос ведущей Варданян ответил, что это было «решение министра иностранных дел Армении и, наверное, премьер-министра Армении». «Это их решение. Я думаю, было бы лучше, если бы они позицию в том числе по ситуации Карабаха донесли бы до Сергея Викторовича Лаврова, который, мне кажется, был не до конца проинформирован о том, что тут происходит и кто отказался от каких-то решений».

По словам Варданяна, нагорно-карабахская сторона согласилась на то решение по урегулированию ситуации в Лачинском коридоре, которое было предложено российскими миротворцами. «Но азербайджанская сторона от этого категорически отказалась. Другое дело, что до этого были перекрытия дорог с азербайджанской стороны, перекрытие доступа экспертов», — сказал он.

Также Варданян оценил ситуацию в Нагорном Карабахе как «полноценный гуманитарный кризис», поскольку заблокировавшие связывающий регион с Армений коридор «экологические активисты» пропускают только машины Красного Креста и российских миротворцев. «Машины с армянскими номерами проезжают только в сопровождении Красного Креста. Тем самым нарушается девятый пункт соглашения о том, что дорога должна быть свободна», — сказал он.

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Трассу через Лачинский коридор в декабре перекрыли неизвестные лица из Азербайджана, которые представились экологическими активистами, они потребовали доступа на расположенные в приграничном районе рудники для «инспекции» из Азербайджана. Минобороны России позднее сообщило о переговорах с Баку о возобновлении автомобильного движения по коридору.

Недовольство деятельностью российских миротворцев, которые, по их мнению, не смогли обеспечить беспрепятственное движение по трассе, выразили власти Армении. Они отказались от отправки делегации в Москву. В результате Сергей Лавров сегодня встретился лишь с главой МИД Азербайджана Джейхуном Бахрамовым.

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