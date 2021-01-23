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Правозащитники сообщили о 2 тыс. задержанных на акциях протеста в России

Число задержанных на несанкционированных акциях протеста 23 января по всей России превысило 2 тыс. человек, сообщают правозащитники. Лидерами по числу задержанных стали Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск.
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

На акциях протеста в России задержаны 2131 человек, следует из данных правозащитной организации «ОВД-Инфо» к 19:40 мск.

Больше всего задержанных в Москве — 795, следом идут Санкт-Петербург (309) и Новосибирск (95).

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МВД пока не называло общее число задержанных по стране. РБК направил запрос в пресс-службу ведомства.

Среди задержанных была жена Навального Юлия (позже ее отпустили), а также сотрудница Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом) Любовь Соболь, которую задержали сразу по приходу на Пушкинскую площадь, где проходил несогласованный митинг. Кроме того, уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова сообщала о 15 несовершеннолетних, которых задержали на протестах в Москве.

Акция в Москве в поддержку Алексея Навального. Фоторепортаж
Фотогалерея 


МВД сообщало, что в Москве в акции участвуют примерно 4 тыс. человек. Reuters насчитал 40 тыс. протестующих.

Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

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Перед началом акций протеста власти предупреждали о намерении привлечь к ответственности как самих участников, так и тех, кто публикует соответствующие призывы. Об этом заявляли в МВД, а также мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Роскомнадзор и Генпрокуратура также требовали от социальных сетей удалять призывы к участию в несанкционированных акциях. 23 января РКН отчитался, что из соцсетей было удалено 89% такого рода сообщений.

Отговаривал от похода на митинги и Роспотребнадзор, ссылаясь на опасность заразиться COVID-19. 23 января в Оперштабе Москвы заявили, что на протесты пришли 19 человек, зараженных коронавирусной инфекцией.

Автор
Евгений Науменко
При участии
Майя Бобенко
задержания Алексей Навальный протесты митинги полиция
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