Правозащитники сообщили о 2 тыс. задержанных на акциях протеста в России

Число задержанных на несанкционированных акциях протеста 23 января по всей России превысило 2 тыс. человек, сообщают правозащитники. Лидерами по числу задержанных стали Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск.

Фото: Владислав Шатило / РБК

На акциях протеста в России задержаны 2131 человек, следует из данных правозащитной организации «ОВД-Инфо» к 19:40 мск.

Больше всего задержанных в Москве — 795, следом идут Санкт-Петербург (309) и Новосибирск (95).

Video

МВД пока не называло общее число задержанных по стране. РБК направил запрос в пресс-службу ведомства.

Среди задержанных была жена Навального Юлия (позже ее отпустили), а также сотрудница Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом) Любовь Соболь, которую задержали сразу по приходу на Пушкинскую площадь, где проходил несогласованный митинг. Кроме того, уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова сообщала о 15 несовершеннолетних, которых задержали на протестах в Москве.