Посол США заявил о благодарностях ЕС за санкции для «Северного потока-2»

Посол США заявил о благодарностях ЕС за санкции для «Северного потока-2»

Ричард Гренелл назвал ограничительные меры «проевропейским решением», поскольку Брюссель давно делился своими опасениями по поводу проекта газопровода. В Еврокомиссии же ранее заявили, что не поддерживают американские санкции

Ричард Гренелл (Фото: Kay Nietfeld / AP)

США заняли «проевропейскую позицию», введя санкции в отношении российского газопровода «Северный поток-2», заложенные в оборонный бюджет государства, который накануне подписал президент Дональд Трамп. Об этом американский посол в Германии Ричард Гренелл заявил в интервью Bild am Sonntag.

«Когда речь идет о «Северном потоке-2», мы считаем, что заняли очень проевропейскую позицию. Я целый день слышу благодарности от дипломатов из ЕС за принятие такого решения», — сказал Гренелл.

По его словам, 15 европейских стран, Еврокомиссия и Европарламент делились своими опасениями по поводу проекта газопровода. «Мы давно слышим от наших европейских партнеров, что США должны поддержать их усилия. Вот почему эти санкции — это проевропейское решение», — сказал Гренелл.

Он добавил, что ограничения, введенные в отношении «Северного потока-2» — это долгосрочная стратегия США, целью которой является «энергетическое разнообразие в Европе». По его словам, санкции затрагивают проект лишь частично, но американские власти рады, что компании, которых они касаются, начали принимать меры.