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Посол США заявил о благодарностях ЕС за санкции для «Северного потока-2»
Ричард Гренелл назвал ограничительные меры «проевропейским решением», поскольку Брюссель давно делился своими опасениями по поводу проекта газопровода. В Еврокомиссии же ранее заявили, что не поддерживают американские санкции
Ричард Гренелл (Фото: Kay Nietfeld / AP)

США заняли «проевропейскую позицию», введя санкции в отношении российского газопровода «Северный поток-2», заложенные в оборонный бюджет государства, который накануне подписал президент Дональд Трамп. Об этом американский посол в Германии Ричард Гренелл заявил в интервью Bild am Sonntag.

«Когда речь идет о «Северном потоке-2», мы считаем, что заняли очень проевропейскую позицию. Я целый день слышу благодарности от дипломатов из ЕС за принятие такого решения», — сказал Гренелл.

По его словам, 15 европейских стран, Еврокомиссия и Европарламент делились своими опасениями по поводу проекта газопровода. «Мы давно слышим от наших европейских партнеров, что США должны поддержать их усилия. Вот почему эти санкции — это проевропейское решение», — сказал Гренелл.

Германия назвала вмешательством санкции США против «Северного потока-2»
Политика

Он добавил, что ограничения, введенные в отношении «Северного потока-2» — это долгосрочная стратегия США, целью которой является «энергетическое разнообразие в Европе». По его словам, санкции затрагивают проект лишь частично, но американские власти рады, что компании, которых они касаются, начали принимать меры.

В то же время в правительстве Германии назвали американские санкции вмешательством во внутриевропейские дела, поскольку ограничительные меры затрагивают европейские и немецкие предприятия. Глава МИД Германии Хайко Маас ранее говорил, что вопросы европейской энергетической политики должны решаться не в США, а в Европе. Представитель Еврокомиссии также заявил, что Брюссель не поддерживает санкции против компаний, «ведущих легальный бизнес». Позднее российский вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что между Минфином США и «европейскими партнерами» Москвы пройдут консультации, поскольку санкции «сформулированы недостаточно четко».

Как выглядят остановившие укладку «Северного потока-2» суда. Фотогалерея
Фотогалерея 

Президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 год, в котором содержится пункт против подрядчиков газопровода, 20 декабря. Тогда же стало известно, что швейцарская Allseas — трубоукладчик «Северного потока-2» — приостановила работы на нем. Как сообщили в S&P Global Platts, если это решение будет окончательным, России придется искать альтернативные корабли, однако не все их них могут работать в территориальных водах Дании. Тем не менее, оператор проекта Nord Stream 2 AG пообещал завершить строительство газопровода «в максимально короткие сроки».

Авторы: Гаяна Демурина, Наталия Анисимова
Теги: США, «Северный поток-2», санкции
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