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S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»
Судно, которое могло бы доделать работу по укладке труб на дне моря, не сможет находиться в территориальных водах Дании
Фото: Aксель Шмидт / РИА Новости

В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли. Однако, как сообщает S&P Global Platts, проблема заключается в том, что не все они смогут работать в датских территориальных водах.

Как ранее сообщал портал Neftegaz.ru, в качестве альтернативы судам Allseas рассматривалась трубоукладочная баржа Fortuna, которая в июле по распоряжению Дмитрия Медведева вошла в список судов, допущенных к участию в строительстве морской части газопровода. Однако в S&P Global Platts указывают, что оставшиеся работы на большой глубине необходимо провести в территориальных водах Дании. В соответствии же с законодательством этой страны Fortuna работать там не имеет права, потому что у нее нет системы динамического позиционирования. К тому же при помощи Fortuna можно укладывать всего по километру в день.

Система динамического позиционирования есть у трубоукладочного судна «Академик Черский»., которое «Газпром» купил три года назад. Однако в данном случае проблема заключается в том, что «Академик Черский» используется на Дальнем Востоке. Чтобы ему добраться до Дании, понадобится около двух месяцев.

Накануне президент США Дональд Трамп подписал бюджет Министерства обороны США, в который сенаторы включили санкции в отношении «Северного потока-2» и «Турецкого потока». Ограничительные меры против предприятий, предоставляющих суда для прокладки труб по дну Балтийского моря, предполагают блокировку всех американских активов и запрет на операции с этими компаниями.

О заморозке работ после этого сообщила швейцарская Allseas. В Nord Stream 2 (операторе «Северного потока-2») одновременно заявили о намерении завершить проект в «максимально короткий срок».

Автор: Артем Филипенок
Теги: S&P Global Platts
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