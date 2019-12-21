Еврокомиссия не поддержала санкции США против «Северного потока-2»

Еврокомиссия не поддержала санкции США против «Северного потока-2»

Брюссель выступает против ограничительных мер к компаниям, ведущим легальный бизнес. Еврокомиссия анализирует, каким образом санкции повлияют на европейские предприятия

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Евросоюз выступает против санкций США, направленных на участников проекта «Северный поток-2». Об этом журналистам сообщил представитель Еврокомиссии (ЕК), передает ТАСС.

В Брюсселе заявили, что анализируют потенциальное воздействие ограничительных мер на европейские компании. По словам представителя ЕК, Евросоюз (ЕС) не поддерживает ограничительных мер против предприятий, «ведущих легальный бизнес».

Цель Еврокомиссии — обеспечить, чтобы «Северный поток-2» «функционировал прозрачным и недискриминационным образом», в соответствии с законодательством, добавил представитель ЕК. Он напомнил, что с момента вступления в силу поправок в газовую директиву в ЕС действуют правила, которые применяются к трубопроводам, соединяющим европейский газовый рынок со страной, не входящей в союз.

Ранее вступление в силу американских санкций раскритиковало правительство Германии, указав, что они направлены против европейских и немецких предприятий. Берлин назвал действия Вашингтона вмешательством во внутриевропейские дела.