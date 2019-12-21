Германия назвала вмешательством санкции США против «Северного потока-2»

Правительство ФРГ сожалеет в связи со вступлением в силу санкций США против газопровода «Северный поток-2». Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Twitter представителя кабмина Германии Ульрике Деммер.

«Федеральное правительство отвергает такие экстерриториальные санкции», — говорится в сообщении. В правительстве отметили, что ограничительные меры направлены против немецких и европейских предприятий. Берлин счел действия Вашингтона вмешательством во внутренние дела.

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