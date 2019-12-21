Оператор ускорит строительство «Северного потока-2» из-за санкций США

Оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG подтвердила, что один из подрядчиков — швейцарская Allseas — приостановила работы по укладке труб после введения санкций США. Об этом говорится в сообщении компании, передает «РИА Новости».

Nord Stream 2 AG пообещала, что вместе с партнерами ускорит работу над проектом.

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