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Германия попросила США не вводить санкции против «Северного потока-2»

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал США не вводить санкции против российского трубопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает газета Handelsblatt.

Он отметил, что немецкое правительство пытается убедить Вашингтон отказаться от ограничений. «Мы ведем переговоры с американцами», — сказал он.

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Маас также назвал санкции против «Северного потока-2» вмешательством в европейские дела, сообщается на сайте МИД ФРГ. Он заявил, что вопросы европейской энергетической политики решаются в Европе, а не в США. По его словам, Германия «принципиально отвергает» вмешательство извне и санкции, которые имеют экстерриториальные последствия.

10 декабря конгресс США заложил в военный бюджет на 2020 год санкции против российских трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Американские законодатели не успевали разработать отдельный проект об ограничениях. Немецкое издание Bild писало, что они могут затронуть швейцарскую компанию Allseas, которая занимается укладкой труб и кабелей под водой.

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В Восточном комитете немецкой экономики называли эти санкции угрозой суверенитету Евросоюза. Германо-российская внешнеторговая палата также осудила ограничения со стороны США и заявила, что ЕС должен принять ответные меры. Однако спикер фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявлял, что немецкое правительство «капитулировало» перед Вашингтоном из-за «экономической атаки» на «Северный поток-2».

Теги: МИД Германии, американские санкции, «Северный поток-2»
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