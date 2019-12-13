Германия попросила США не вводить санкции против «Северного потока-2»

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал США не вводить санкции против российского трубопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает газета Handelsblatt.

Он отметил, что немецкое правительство пытается убедить Вашингтон отказаться от ограничений. «Мы ведем переговоры с американцами», — сказал он.

Маас также назвал санкции против «Северного потока-2» вмешательством в европейские дела, сообщается на сайте МИД ФРГ. Он заявил, что вопросы европейской энергетической политики решаются в Европе, а не в США. По его словам, Германия «принципиально отвергает» вмешательство извне и санкции, которые имеют экстерриториальные последствия.

10 декабря конгресс США заложил в военный бюджет на 2020 год санкции против российских трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Американские законодатели не успевали разработать отдельный проект об ограничениях. Немецкое издание Bild писало, что они могут затронуть швейцарскую компанию Allseas, которая занимается укладкой труб и кабелей под водой.