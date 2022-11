AP уволило журналиста, сообщившего о падении в Польше российской ракеты

WP: Associated Press уволило корреспондента, сообщившего о «российских ракетах» в Польше

Associated Press провело внутреннее расследование и уволило журналиста, который передал слова анонимного источника в разведке США. Чиновник заявил о принадлежности упавших ракет России, эти данные впоследствии не подтвердились

Фото: Adrees Latif / Reuters

Корреспондент Associated Press Джеймс ЛаПорта уволен из агентства за заметку о том, что упавшие в Польше ракеты принадлежали России. Об этом пишут The Washinton Post и The Daily Beast со ссылкой на источники.

Две ракеты на востоке страны упали около недели назад, вечером 15 ноября. Вскоре агентство опубликовало новость со ссылкой на высокопоставленного представителя американской разведки, который утверждал, что «российские ракеты пересекли территорию Польши, члена НАТО, в результате чего погибли два человека».

Как указывает WP, эти данные распространили другие агентства и телеканалы, в том числе Reuters и Fox News, что вызвало обсуждение в социальных сетях о возможности задействования НАТО статьи о коллективной обороне. Впоследствии Associated Press удалило новость с пометкой «последующие сообщения показали, что ракеты были произведены в России и, скорее всего, были выпущены Украиной для защиты от нападения России». Источники WP в Associated Press рассказали, что в редакции провели внутреннее расследование.

РБК направил запрос в редакцию Associated Press.

В Associated Press при этом отвергли, что источником в новости был сам ЛаПорт. Представитель агентства Лорен Истон отметила, что AP следует собственным строгим стандартам, а при их нарушении принимаются необходимые меры. Однако внутренние сообщения Associated Press, с которыми ознакомились в Washinton Post, демонстрируют «некоторую путаницу и непонимание во время подготовки» новости, пишет газета.

По данным WP, журналист сообщил о словах американского чиновника, после чего редактор уточнил, следует ли дождаться подтверждение от другого источника или сообщения от официальных лиц Польши. Второй редактор отметила, что проголосовала бы за публикацию имеющейся информации, отметив: «Я не могу представить, чтобы представитель американской разведки ошибся в этом»

ЛаПорта освещал в агентстве военную сферу и тему национальной безопасности, он несколько лет работал внештатным корреспондентом, а в апреле 2020 года вошел в штат Associated Press.

Ракеты упали вечером 15 ноября в польском селе Пшеводув в 8 км от границы с Украиной, власти республики вскоре созвали экстренное совещание комитета нацбезопасности.

После сообщений в СМИ о принадлежности ракет Москве в российском министерстве обороны назвали это «намеренной провокацией в целях эскалации обстановки». В ведомстве заявили, что на фотографиях обломков, попавших в прессу, запечатлены элементы зенитной ракеты комплекса ПВО С-300 армии Украины. В миссии России при ООН сочли, что таким образом власти Украины и Польши попытались вызвать прямое столкновение Москвы и НАТО.

В Киеве заявили, что ракеты принадлежали России (позднее власти Украины признали, что не могут утверждать это на 100%), американский президент Джо Байден назвал маловероятным, что ракеты были выпущены российскими военными. Польский президент Анджей Дуда счел инцидент случайностью, указав, что это была «старая» советская ракета украинской системы ПВО С-300, с этим согласились власти США.

Белый дом при этом подчеркнул, что конечная ответственность все равно лежит на России, поскольку украинские военные пытались сбить российскую ракету. «Американцы говорят в парадигме «если бы не было того-то, то и не было бы этого». Тогда есть смысл отмотать назад. И мы увидим первопричину всего — это НАТО и США во главе», — ответил на это пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.