Politico узнала о просьбе США осторожнее говорить об инциденте в Польше

Представители властей США в течение последних двух дней связались с европейскими лидерами и украинскими чиновниками и призвали их осторожнее говорить о причинах падения ракеты в Польше. Об этом сообщает Politico со ссылкой на американских и европейских чиновников.

По словам одного из источников издания, представители США также провели серию телефонных звонков с союзниками по НАТО, призвав их «воздержаться от категорических заявлений» до завершения расследования в Польше.

Как пишет газета, разница в заявлениях представителей США и Украины о причинах произошедшего — одно из первых серьезных расхождений между Вашингтоном и Киевом с начала российской военной операции 24 февраля. Соединенные Штаты преуменьшают их значимость, но по мере продолжения боевых действий таких разногласий может стать больше, «и Москва может ими воспользоваться».

15 ноября Россия нанесла по Украине массированный удар, целями которого Минобороны назвало объекты энергетической инфраструктуры. Вечером того же дня в польском селе Пшеводув в 8 км от границы с Украиной упала ракета, погибли два человека, сообщали польские Radio ZET и Radio Lublin. После этого в Польше созвали экстренное совещание комитета нацбезопасности.

Российское Минобороны назвало «намеренной провокацией в целях эскалации обстановки» сообщения в СМИ о том, что ракеты российские. Ведомство заявило, что на фотографиях обломков, попавших в прессу, запечатлены элементы зенитной ракеты комплекса ПВО С-300 армии Украины.

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