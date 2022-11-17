Зеленский заявил, что не уверен на 100% насчет упавшей в Польше ракеты

Президент Украины Зеленский об упавшей в Польше ракете: мы не знаем на 100%, что случилось

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Пока идет расследование, нельзя быть уверенными на 100%, обломки чьей именно ракеты упали в Польше во время ракетного удара по Украине 15 ноября, заявил украинский президент Владимир Зеленский во время Нового экономического форума Bloomberg, трансляция которого шла в Twitter Bloomberg TV.

«Я не знаю, что случилось в этот раз, мы не знаем на 100%, я думаю, что мир тоже не знает на 100%. Но я уверен, что была российская ракета и что мы использовали ракеты ПВО», — сказал он и призвал дождаться завершения расследования, чтобы говорить, какая именно ракета упала в Польше.

Зеленский ранее с уверенностью заявлял, что это была именно российская ракета. Однако Польша и США отрицают это. Российская сторона сообщила, что обломки упавшей пакеты — это «элементы зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 воздушных сил Украины».

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