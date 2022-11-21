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Военная операция на Украине ,  
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Польша приняла предложение Германии разместить дополнительные Patriot

Министр обороны Блащак: Польша приняла предложение Германии о дополнительных Patriot
Польша намерена разместить новые ЗРК Patriot на границе с Украиной. Министр обороны Германии ранее выступила за усиление обороны стран НАТО, имеющих границы с Россией и Украиной
ЗРК &laquo;Patriot&raquo; в Польше
ЗРК «Patriot» в Польше (Фото: ZUMA / ТАСС)

Министерство обороны Польши приняло предложение Германии усилить оборону страны дополнительными установками ЗРК Patriot, сообщил в Twitter польский министр обороны Мариуш Блащак.

«Я с удовлетворением принял предложение министра обороны Германии о размещении в нашей стране дополнительных пусковых установок Patriot. На сегодняшних телефонных переговорах с немецкой стороной предложу разместить систему на границе с Украиной», — отметил Блащак.

О предложении по поводу американских ЗРК объявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт. Она пояснила, что ПВО стран НАТО должна быть улучшена, и в первую очередь это касается государств, граничащих с Россией и Украиной, включая Польшу, Словакию и страны Балтии.

15 ноября Россия нанесла по Украине массированный ракетный удар, целями которого Минобороны назвало объекты энергетической инфраструктуры. Вечером того же дня в польском селе Пшеводув в 8 км от границы с Украиной упала ракета и погибли два человека, сообщили польские Radio ZET и Radio Lublin. Российское Минобороны назвало сообщения в СМИ, что ракеты были российскими, намеренной провокацией в целях эскалации обстановки. По утверждению ведомства, на фотографиях обломков, попавших в прессу, запечатлены элементы зенитной ракеты комплекса ПВО С-300 армии Украины.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что упавшая в Польше ракета принадлежала Украине. Однако вины Киева в этом нет. Как предупредил Столтенберг, продолжающийся конфликт приводит к все более опасным ситуациям.

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Юлия Выродова Юлия Выродова
Польша Минобороны Польши Patriot оборона военная техника
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