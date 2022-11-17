Небензя обвинил Украину в попытке вызвать столкновение России с НАТО

Небензя: Киев и Варшава пытались вызвать столкновение России и НАТО обвинениями по ракете

Власти Украины и Польши делали «безответственные заявления», которые были направлены на столкновение Москвы с альянсом, считает постпред России при ООН. Москва отвергает причастность к упавшим в Польше ракетам

Василий Небензя (Фото: Zuma / TASS)

Киев и Варшава попытались спровоцировать столкновение России и НАТО утверждениями, что на востоке Польши упала российская ракета. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН. Трансляция ведется ООН на YouTube.

«Это не просто преднамеренная дезинформация, но и сознательная попытка вовлечь НАТО, ведущее войну по доверенности с Россией на Украине, в прямое столкновение с нашей страной», — сказал дипломат.

Небензя отметил, что руководство Украины и Польши делало «абсолютно безответственные заявления», которые невозможно воспринимать иначе, чем как «провокацию прямого столкновения» Москвы и альянса.

Накануне, вечером 16 ноября, в селе Пшеводув Люблинского воеводства на востоке Польше упали две неопознанные ракеты. Взрыв одной из них привел к гибели двух человек. Это произошло на фоне ракетных ударов на Украине и сопутствующей работы средств ПВО.

Власти Польши созвали экстренное совещание комитета национальной безопасности. Глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс указал, что если причастность России к инциденту подтвердится, то в силу вступит четвертая статья договора НАТО.

В 4-й статье Устава НАТО говорится, что стороны должны проводить консультации друг с другом, в случае если, по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо стороны оказалась под угрозой.



Украинский президент Владимир Зеленский назвал инцидент ударом по коллективной безопасности, возложив вину на Россию.

Однако на следующий день, 16 ноября, польские власти заверили в отсутствии данных о принадлежности ракеты к России. По информации Варшавы, с большой долей вероятности можно утверждать, что это ракеты комплекса ПВО С-300. Президент Польши Анджей Дуда назвал падение ракеты случайностью, он также не увидел необходимости активировать четвертую статью договора альянса.

С этими выводами согласились и в Вашингтоне, не исключил того, что ракета была украинской, и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Минобороны России также сообщило, что обломки, фотографии которых опубликовали польские СМИ, являются элементами зенитной ракеты комплекса ПВО С-300 Украины.