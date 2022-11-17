Кремль назвал «первопричину всего» после обвинений США

Песков счел, что «первопричина всего» — действия США и альянса НАТО. Власти США ранее назвали Москву ответственной за падение ракеты в Польше вне зависимости от результатов расследования

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Заявление властей США о «конечной ответственности» России за падение ракет в Польше позволяет «отмотать назад» для поиска первопричины всего происходящего, заявил «РИА Новости» представитель президента России Дмитрий Песков.

«Американцы говорят в парадигме «если бы не было того-то, то и не было бы этого». Тогда есть смысл отмотать назад. И мы увидим первопричину всего — это НАТО и США во главе», — считает он.

Речь идет о падении на востоке Польши двух неопознанных ракет, взрыв одной из них привел к гибели двух человек. Это произошло вслед за ракетным ударом России по территории Украины, Минобороны отчиталось, что его нанесли по системе военного управления Украины и по связанным с ней объектам энергетики. Ведомство сразу опровергло информацию о причастности к инциденту Москвы и заявило, что по территориям близ польско-украинской границы удары не наносились. По данным министерства, опубликованные польскими СМИ обломки ракет являются элементами зенитной ракеты комплекса ПВО С-300 армии Украины.

Польские власти заявили об отсутствии признаков намеренного характера падения ракеты, отметив, что скорее всего, это была старая советская ракета украинской системы ПВО С-300. Аналогичное суждение выразил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Какими бы ни были окончательные выводы, ясно, что конечная ответственность за этот трагический инцидент лежит на России, которая обстреляла Украину ракетами, направленными на гражданскую инфраструктуру», — сказал представитель Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон. Он подчеркнул, что Украина «имела и имеет право на самооборону».

Российский постпред при ООН Василий Небензя полагает, что Украина и Польша хотели спровоцировать прямое столкновение России с НАТО.



