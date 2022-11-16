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Байден назвал маловероятным, что ракеты в Польшу выпустили из России
Байден: предварительная информация опровергает, что ракеты в Польшу выпустили из России
Предварительная информация опровергает, что ракеты в сторону Польши выпустили из России, заявил президент США Джо Байден на Бали по итогам встречи с мировыми лидерами.
«По предварительной информации, это опровергается. Я не хочу говорить этого до полного завершения расследования, но маловероятно, в смысле траектории, что это было запущено из России. Но увидим», — сказал он.
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