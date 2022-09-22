Чижов предупредил, что «истощение» помощи Запада Киеву изменит конфликт

Завершающий свою миссию постпреда России в Евросоюзе дипломат считает, что запасы вооружения у ЕС и США близки к истощению, что может привести «к определенным изменениям в характере военных действий на Украине»

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Истощение военной помощи ЕС Украине может изменить характер военных действий, заявил на пресс-конференции завершающий свою миссию постпред России в Евросоюзе Владимир Чижов, передает ТАСС.

«Рано или поздно деньги кончатся, а [запасы] оружия, которое способно стрелять, тоже уже близки к истощению», — утверждает Чижов.

По его словам, США «тоже своего оружия сбросили на Украину довольно много» и нуждаются в пополнении запасов.

«Поэтому это может привести к определенным изменениям в характере военных действий на Украине», — считает дипломат.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель еще в мае говорил об истощении оборонного потенциала Европы из-за военной помощи Украине. По его мнению, необходимо увеличить расходы Евросоюза в военной сфере. Боррель напомнил, что за последние 22 года «совокупные расходы ЕС на оборону увеличились только на 20% — против 66% для США, 292% для России и 592% для Китая».

После этого Совет ЕС согласовал пятый транш военной помощи Украине на €500 млн.

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20 сентября Боррель сообщил, что главы МИД стран — членов Евросоюза обсудили создание миссии для оказания военной помощи Украине. Он выразил надежду, что в октябре удастся прийти к соглашению. ЕС отказывается напрямую участвовать в конфликте на Украине. «Одно дело — обеспечивать военную поддержку и другое дело — напрямую участвовать в войне. Этого не происходит и не произойдет», — обещал глава европейской дипломатии.

О нехватке оружия для передаче Киеву неоднократно заявляли власти ФРГ. Министр обороны Кристина Ламбрехт в конце августа сообщила, что бундесвер больше не может поставлять республике оружие и военную технику из собственных запасов. Недостаток оружия признала и глава МИДа Анналена Бербок, но впоследствии она объявила, что Берлин будет оказывать Украине финансовую и военную помощь столько, сколько потребуется.

Москва осуждает западные страны за военную помощь Украине. Глава МИД Сергей Лавров утверждал, что, передавая Киеву оружие, НАТО участвует в «прокси-войне с Россией». По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Москва достигнет целей спецопераций в любом случае, а поставки оружия с Запада только доставят ей «больше страданий».