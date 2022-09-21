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Военная операция на Украине ,  
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Боррель заявил, что ЕС не примет участия в военных действиях на Украине

Он подчеркнул, что Евросоюз не является стороной конфликта на Украине и не станет ею. Ранее об этом же в отношении НАТО заявлял генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (Фото: Philipp von Ditfurth / dpa / Global Look Press)

Евросоюз не будет напрямую участвовать в военном конфликте на Украине, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время пресс-конференции на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН.

«C самого начала мы говорим, что мы — не воюющая сторона, мы не вовлечены в войну. Одно дело — обеспечивать военную поддержку и другое дело — напрямую участвовать в войне. Этого не происходит и не произойдет», — подчеркнул Боррель.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также подчеркнул, что альянс и его государства-члены не являются стороной конфликта на Украине и не ищут конфликта с Россией.

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Фото:Lisa Leutner / AP

Он также предполагал, что военные действия на Украине окончатся переговорами, но признавал, что в краткосрочной перспективе увидеть разрешение конфликта трудно. «Мы также знаем, что для гарантии приемлемого результата таких переговоров для Украины они должны усилить свои позиции на поле боя», — добавлял генсек.

О том, что НАТО не будет принимать решений, которые сделают его стороной конфликта на Украине, говорил в мае и канцлер Германии Олаф Шольц.

В конце июня Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз, при этом страна должна продолжать бороться с коррупцией и олигархами, а также реформировать часть законодательства. Киев также неоднократно выражал желание вступить в НАТО, однако весной президент Владимир Зеленский заявил, что охладел к этому вопросу, так как НАТО не готов принять Украину из опасений конфронтации с Россией.

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