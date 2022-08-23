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Минобороны ФРГ не увидело возможности для новых поставок оружия Украине

Три депутата бундестага опубликовали статью в газете Spiegel с призывом увеличить поставки оружия на Украину, даже если это негативно скажется на обороноспособности немецкой армии

Бундесвер (вооруженные силы Германии) больше не может поставлять оружие и военную технику Украине из собственных запасов, заявили в министерстве обороны ФРГ, передает Spiegel.

«Что касается поставок со складов бундесвера, то мы подошли к допустимому пределу», — сказал представитель министра обороны Кристин Ламбрехт, добавив, что бундесвер не может еще больше быть ослаблен.

Таким образом в министерстве прокомментировали статью трех депутатов бундестага (немецкого парламента) — Кристиана Клинка (Социал-демократическая партия), Сары Нанни и Александра Мюллера (Свободная демократическая партия) — с призывом увеличить поставки оружия и военной техники Украине, в том числе за счет запасов бундесвера. Они считают, что нужно «подтянуть» оборонное производство, а потенциал немецкой армии «может и должен» уйти на второй план, поскольку «выживание Украины отвечает интересам политики безопасности Германии».

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В офисе канцлера Германии Олафа Шольца, комментируя статью, сослались на его недавние заявления, что Берлин уже поставляет Украине большое количество оружия и важно не обострять конфликт, пишет издание. «Мы приняли к сведению заявления из парламента», — добавили в канцлярии Шольца.

Призыв немецких депутатов поддержали власти Украины. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба написал в своем Twitter: «Хорошо вооруженная Украина — лучшая долгосрочная инвестиция в безопасность Европы».

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее несколько раз отвергал претензии в недостаточной военной поддержке Украины. Он указывал, что украинская армия получила от Берлина оружие, которое пока не стоит на вооружении немецких вооруженных сил. Кроме того, канцлер заявлял, что Германия поставила «все, что было»: зенитные и противотанковые комплексы, мины, «тонны боеприпасов», реактивные системы залпового огня (РСЗО), самоходные гаубицы, контрбатарейные радары.

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Россия не раз критиковала западные страны за поставки вооружения Украине. Глава российского МИД Сергей Лавров говорил, что, направляя оружие Киеву, НАТО вступает в «прокси-войну» с Россией. Он также заявлял, что по мере «накачки» Украины дальнобойным вооружением географические задачи спецоперации России будут расширяться.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
поставки оружия Бундесвер Германия Военная операция на Украине
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