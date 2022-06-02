Песков заявил, что поставки оружия Украине принесут ей «больше страданий»

Песков считает, что поставки западного оружия не изменят параметры спецоперации. Ранее Reuters сообщил, что США намерены передать Киеву ударные беспилотники

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Цели российской спецоперации будут достигнуты, несмотря на поставки оружия Украине со стороны западных стран. Такие поставки только доставят ей «больше страданий», заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так он отреагировал на сообщения о том, что США планируют продать Украине беспилотники Gray Eagle, которые могут быть вооружены ракетами Hellfire.

«Украину продолжают пичкать оружием самым современным. Я по-прежнему не хочу говорить об абсолютно нежелательных сценариях, <...> когда это оружие попытаются использовать против целей на нашей территории», — отметил Песков.

По его словам, подобное «накачивание Украины оружием» не меняет параметров спецоперации. «В любом случае цели специальной военной операции будут достигнуты, просто доставят больше страданий Украине, которая является просто инструментом в руках тех стран, которые поставляют туда [оружие]», — заявил пресс-секретарь.

Беспилотник Gray Eagle может летать до 30 часов и нести восемь ракет Hellfire. О том, что США планируют продать Украине четыре таких беспилотника, сообщили источники Reuters. По их словам, администрация президента Джо Байдена уведомит конгресс об этом «в ближайшие дни», после чего тот одобрит или заблокирует решение.

В Кремле, говоря о поставках оружия Украине, заявили, что США «целенаправленно подливают масла в огонь». По данным Минобороны, с помощью ракет большой дальности, поставленных Вашингтоном, украинские военные планируют нанести удары по приграничной территории России. Байден и президент Украины и Владимир Зеленский атаку российской территории с помощью поставленного оружия большой дальности исключили.