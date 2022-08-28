Германия пообещала помогать Украине сколько нужно

Германия будет оказывать Украине денежную и военную помощь столько, сколько потребуется, заверила министр иностранных дел Анналена Бербок в интервью Bild am Sonntag.

«Мы доставляем тяжелое вооружение. И я понимаю, что украинцы хотят больше поставок и быстрее. Но функционирующих, ультрасовременных систем, которые в первую очередь нужны в данный момент, у нас нет в большом количестве», — сказала Бербок, отметив, что военная промышленность сейчас производит напрямую для Киева.

По ее словам, Берлин исходит из того, что новое тяжелое вооружение «от друзей» может понадобиться Украине и следующим летом. «Украина защищает и нашу свободу тоже, наш миропорядок, и мы будем поддерживать ее материально и военным путем до тех пор, пока это необходимо», — пообещала глава немецкого МИДа.

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