Совет ЕС согласовал военную помощь Украине еще на €500 млн

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июля
EUR ЦБ: 57,89 (-0,46) Инвестиции, 15 июл, 16:00
Курс доллара на 16 июля
USD ЦБ: 57,83 (-0,42) Инвестиции, 15 июл, 16:00
Путин призвал добиться продолжительности жизни в 78 лет к 2030 году Политика, 14:43
Рассеянный на улице: чем опасны пешеходы и велосипедисты со смартфонами Партнерский проект, 14:42
Путин исключил возвращение России на десятилетия назад Политика, 14:39
ФСИН не нашла признаков насильственной смерти у умершего проректора Общество, 14:37
Путин заявил о «скромных результатах» проектов Ростеха Бизнес, 14:34
Басурин заявил о взятии Донбасса под полный контроль до конца 2022 года Политика, 14:34
Россия и Индия: чем они торгуют и как будут развиваться отношения дальше Экономика инноваций, 14:30
Звезда тенниса извинился за эмодзи с гориллой в посте про Леброна Джеймса Спорт, 14:28
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В МИД Австрии призвали быть реалистами в вопросе отказа от газа из России Политика, 14:24
Путин назвал недостаточными темпы снижения уровня бедности в России Политика, 14:21
Не смотря по сторонам: самый высокий риск использования смартфона Партнерский проект, 14:19
Нет времени на завтрак: как эта отговорка сделает вас непродуктивным Pro, 14:14
Путин проводит заседание Совета по нацпроектам. Трансляция Экономика, 14:13
H&M назвал сроки начала распродажи перед уходом из России Бизнес, 14:12
Военная операция на Украине ,  
0 

Совет ЕС согласовал военную помощь Украине еще на €500 млн

Это уже пятый транш — вместе с предыдущими четырьмя объем помощи составит €2,5 млрд. Pais пишет, что ЕК планирует создать платформу для совместных закупок оружия странами ЕС, чтобы восполнить истощенные поставками Украине запасы
Фото: Ефрем Лукацкий / AP
Фото: Ефрем Лукацкий / AP

В Евросоюзе согласовали пятый транш военной помощи Украине в размере €500 млн. Общая стоимость помощи в рамках Европейского фонда мира (EPF) составила €2,5 млрд, сообщил глава Совета ЕС Шарль Мишель.

О четвертом транше в Брюсселе объявили в середине мая. Тогда глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель уточнял, что речь идет о поставках Киеву танков, артиллерии и других видов вооружений. Предыдущие три пакета были согласованы в апреле, марте и феврале.

В свою очередь, газета Pais сообщает, что Еврокомиссия планирует создать платформу для совместных закупок оружия, которая позволит странам объединения централизованно пополнять свои арсеналы в условиях поставок военной помощи Украине. На инициативу за два года планируется выделить €500 млн. Участие в программе будет добровольным, а совместные закупки оружия станет координировать специальная рабочая группа. Ожидается, что механизм одобрят на этой неделе.

Чем воюет Украина: сколько и какого оружия получил Киев от Запада
Политика
Гаубица M777

В июне РБК на основе данных проекта Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики (Kiel Institute for the World Economy) подсчитал, что с начала российской спецоперации военная помощь Украине составила почти $35 млрд. Лидером ($25,5 млрд) стали США. Евросоюз к тому моменту выделил $2,1 млрд.

Российские власти критикуют военную помощь Запада Украине, обвиняя его в «накачке» страны оружием. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что НАТО таким образом вступает в «прокси-войну» с Россией. В Кремле подчеркивали, что задачи военной операции будут достигнуты, несмотря на передачу Украине иностранных вооружений.

Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Украина Совет ЕС Шарль Мишель военная помощь
Материалы по теме
Bloomberg узнал о вкладе ЕС на €500 млрд в плане восстановления Украины
Политика
Байден поручил выделить Киеву новый пакет военной помощи на $400 млн
Политика
Британия выделит Украине еще £1 млрд на дроны и ПВО
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter