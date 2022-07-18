Совет ЕС согласовал военную помощь Украине еще на €500 млн

Это уже пятый транш — вместе с предыдущими четырьмя объем помощи составит €2,5 млрд. Pais пишет, что ЕК планирует создать платформу для совместных закупок оружия странами ЕС, чтобы восполнить истощенные поставками Украине запасы

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В Евросоюзе согласовали пятый транш военной помощи Украине в размере €500 млн. Общая стоимость помощи в рамках Европейского фонда мира (EPF) составила €2,5 млрд, сообщил глава Совета ЕС Шарль Мишель.

О четвертом транше в Брюсселе объявили в середине мая. Тогда глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель уточнял, что речь идет о поставках Киеву танков, артиллерии и других видов вооружений. Предыдущие три пакета были согласованы в апреле, марте и феврале.

В свою очередь, газета Pais сообщает, что Еврокомиссия планирует создать платформу для совместных закупок оружия, которая позволит странам объединения централизованно пополнять свои арсеналы в условиях поставок военной помощи Украине. На инициативу за два года планируется выделить €500 млн. Участие в программе будет добровольным, а совместные закупки оружия станет координировать специальная рабочая группа. Ожидается, что механизм одобрят на этой неделе.

В июне РБК на основе данных проекта Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики (Kiel Institute for the World Economy) подсчитал, что с начала российской спецоперации военная помощь Украине составила почти $35 млрд. Лидером ($25,5 млрд) стали США. Евросоюз к тому моменту выделил $2,1 млрд.

Российские власти критикуют военную помощь Запада Украине, обвиняя его в «накачке» страны оружием. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что НАТО таким образом вступает в «прокси-войну» с Россией. В Кремле подчеркивали, что задачи военной операции будут достигнуты, несмотря на передачу Украине иностранных вооружений.