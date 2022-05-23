Боррель заявил об истощении военных запасов ЕС из-за поддержки Украины

Европа должна заняться укреплением своей обороноспособности: увеличить расходы на нее и больше координироваться в этом вопросе, считает Боррель. Существующая система имеет много недостатков, их обнажили события на Украине

Жозеп Боррель (Фото: Chris Emil Janayen / Keystone Press Agency)

Европа должна укрепить свой оборонный потенциал, сейчас он истощен из-за оказания военной помощи Украине, указал Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем блоге.

Он призвал создать в Евросоюзе собственные вооруженные силы, поскольку Европа «находится в опасности», а в нынешнем виде ее система безопасности имеет «пробелы».

«Истощенные запасы в результате военной поддержки, которую мы предоставили Украине, являются наиболее очевидным примером наших недостатков», — написал дипломат.

Конфликт на Украине Боррель назвал «тревожным звонком для безопасности и обороны ЕС». По его мнению, члены союза должны увеличить расходы в военной сфере. Он отметил, что с 2008 года, когда в мире был финансовый кризис, страны ЕС стали снижать расходы на оборону, максимум снижения пришелся на 2014 год, и только сейчас финансирование вернулось на докризисный уровень, который Боррель считает недостаточным. Он указал, что за последние 22 года «совокупные расходы ЕС на оборону увеличились только на 20% — против 66% для США, 292% для России и 592% для Китая».

В качестве еще одной проблемы дипломат назвал слабую координацию стран ЕС в этом вопросе: по его данным, в 2020 году только 11% инвестиций в оборону были потрачены совместно, хотя контрольный показатель — это 35%.

16 мая Боррель сообщил, что министры иностранных дел стран ЕС решили выделить Киеву военную помощь в размере €500 млн. «Теперь сумма помощи из Европейского фонда мира достигает €2 млрд», — указал дипломат и добавил, что эта помощь является безвозмездной, в отличие от других поставок Киеву.



Двумя днями ранее министры иностранных дел G7 (куда входят Великобритания, Германия, Канада, Италия, Франция, Япония и США) в совместном заявлении подтвердили намерение продолжать предоставлять Украине военную помощь «до тех пор, пока это будет необходимо». Вашингтон уже предпринял шаги в этом направлении: 21 мая президент США Джо Байден подписал закон о выделении Украине помощи в размере $40 млрд на 2022 финансовый год.

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