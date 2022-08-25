Германия объявила о дефиците вооружений и риске поставок для Киева
Поставки вооружений из Германии на Украину идут «по тонкой грани» в связи с нехваткой в оружия в запасах бундесвера, однако необходимо обеспечить передачу оружия в ближайшее время, заявила глава немецкого МИДа Анналена Бербок в интервью ZDF.
«К сожалению, ситуация в этом вопросе такова, что у нас абсолютный дефицит собственных запасов», — сказала министр.
Она признала, что с точки зрения Украины, поставки следовало отправить «вчера, а не сегодня», однако власти Германии обязаны думать в долгосрочной перспективе. Немецкая промышленность в этих условиях была вынуждена специально производить оружие для Украины, отметила глава МИДа. Бербок уверена, что осенью Украине необходимо поставить дополнительное вооружение и быть готовыми, что вооруженный конфликт не закончится в этом году.
В отношениях Германии со странами Прибалтики «было разбито много фарфора» (немецкая идиома, означающая значительный ущерб. — РБК), продолжила Бербок. По мнению министра, такая ситуация возникла из-за того, что Берлин не прислушивался к опасениям государств в Восточной Европе относительно строительства «Северного потока-2».
Германия долгое время отказывалась поставлять летальное вооружение на Украину, однако Берлин изменил политику в связи с действиями России, говорил канцлер Олаф Шольц. «[Владимир] Путин не оставляет нам другого выбора», — указал глава правительства ФРГ. При этом все желания украинских властей по поставкам оружия Германия выполнить не могла, признавал вице-канцлер Роберт Хабек.
Запасы немецкой армии были исчерпаны к середине апреля, в связи с чем немецкие власти обратились к производителям вооружений с запросом об уровне готовности к производству оружия специально для Украины. В результате Германия к августу направляла на Украину настолько редкое и уникальное оружие, которое еще даже не поступило на баланс немецкой армии. Это вооружение требовало специального обучения для эксплуатации, Шольц заверил, что Берлин проводит тренировки для ВСУ.
В числе поставленного на Украину немецкого вооружения — три реактивные системы залпового огня Mars II — это немецкая версия американской РСЗО M270 MLRS. Ее отправку власти Германии одобрили в июне, к началу августа это вооружение получили украинские военные.
Власти России критикуют поставки западными странами оружия Киеву. Глава МИДа Сергей Лавров счел, что эти действия «продлевают агонию» властей Украины и затягивает конфликт. Министр также видел в поставках признаки «прокси-войны» НАТО против России, предпредив: «на войне как на войне».