Минобороны опубликовало списки погибших и раненых пленных в Еленовке

Следственный изолятор в Еленовке (Фото: Дмитрий Мармышев / ТАСС)

Министерство обороны России опубликовало два списка с именами украинских военнопленных, погибших и раненых в результате удара по следственному изолятору в поселке Еленовка в Донецкой народной республике.

Погибли 50 человек, в списке указаны 48 имен, личности еще двоих устанавливаются. Пострадали 73 человека.

«По уточненным на утро 30 июля данным, в результате ракетного удара погибли 50 украинцев. Останки 48-ми военнопленных украинцев были обнаружены и извлечены из-под завалов помещений изолятора. Еще двое украинских военнопленных от тяжелых ранений скончались в дороге, при транспортировке в медицинское учреждение», — говорится в сообщении министерства.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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