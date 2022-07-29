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В ДНР сообщили о 40 погибших при ударе ВСУ по тюрьме

Удар был нанесен по бараку, где содержались пленные, сообщил первый заместитель главы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов
РСЗО HIMARS, архивное фото
РСЗО HIMARS, архивное фото (Фото: Sgt. James Hobbs / Zuma / ТАСС)

В результате удара ВСУ по тюрьме в поселке Еленовка Донецкой народной республики погибли 40 человек, еще 130 получили ранения, сообщил в Telegram-канале первый заместитель главы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, удар был нанесен с помощью американской РСЗО HIMARS. Ракета попала в барак с пленными. Число погибших и пострадавших может вырасти, указал Безсонов.

«Результат по состоянию на сейчас: 40 погибших, 130 раненых. Пока разбирают завалы. Цифры могут увеличиться», — написал он.

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В ДНР регулярно сообщают об обстрелах со стороны ВСУ. 24 июля о пуске десяти снарядов по Киевскому и Петровскому районам Донецка говорили в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК). До этого, в середине июля, удару ракетой «Точка-У» подвергся центр Донецка, в результате два человека погибли, трое пострадали, заявляли в штабе территориальной обороны ДНР.

Президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине 24 февраля. Ее целями он назвал защиту населения Донбасса и обеспечение безопасности России. Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой и объявил военное положение, а западные страны ввели несколько пакетов санкций против России.

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Фото:Alexey Furman / Getty Images

За время спецоперации российские силы взяли под контроль всю Херсонскую область, а также часть Запорожской и Харьковской. Там начали организовывать военно-гражданские администрации, вводить в оборот рубль и запускать вещание российских телеканалов. В начале июля министр обороны Сергей Шойгу объявил об «освобождении» Луганской народной республики.

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Теги
Кирилл Соколов
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