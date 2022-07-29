В ДНР сообщили о 40 погибших при ударе ВСУ по тюрьме

Удар был нанесен по бараку, где содержались пленные, сообщил первый заместитель главы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов

РСЗО HIMARS, архивное фото (Фото: Sgt. James Hobbs / Zuma / ТАСС)

В результате удара ВСУ по тюрьме в поселке Еленовка Донецкой народной республики погибли 40 человек, еще 130 получили ранения, сообщил в Telegram-канале первый заместитель главы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, удар был нанесен с помощью американской РСЗО HIMARS. Ракета попала в барак с пленными. Число погибших и пострадавших может вырасти, указал Безсонов.

«Результат по состоянию на сейчас: 40 погибших, 130 раненых. Пока разбирают завалы. Цифры могут увеличиться», — написал он.

В ДНР регулярно сообщают об обстрелах со стороны ВСУ. 24 июля о пуске десяти снарядов по Киевскому и Петровскому районам Донецка говорили в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК). До этого, в середине июля, удару ракетой «Точка-У» подвергся центр Донецка, в результате два человека погибли, трое пострадали, заявляли в штабе территориальной обороны ДНР.

Президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине 24 февраля. Ее целями он назвал защиту населения Донбасса и обеспечение безопасности России. Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой и объявил военное положение, а западные страны ввели несколько пакетов санкций против России.

За время спецоперации российские силы взяли под контроль всю Херсонскую область, а также часть Запорожской и Харьковской. Там начали организовывать военно-гражданские администрации, вводить в оборот рубль и запускать вещание российских телеканалов. В начале июля министр обороны Сергей Шойгу объявил об «освобождении» Луганской народной республики.