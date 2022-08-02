Верховный суд признал батальон «Азов» террористической организацией
Верховный суд России признал украинский националистический батальон «Азов» (его символика ранее признана экстремистской и запрещена) террористической организацией и запретил его деятельность на территории России.
Это означает, что за участие в «Азове» теперь предусмотрена уголовная ответственность. Организаторам может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, а рядовым участникам — до 20 лет. Имущество террористической организации или ее филиала подлежит конфискации.
«Азов» сформировали в Мариуполе в мае 2014 года из добровольцев. В ноябре того же года бывший глава МВД Украины Арсен Аваков подписал указ о переводе батальона в состав Нацгвардии в качестве полка особого назначения.
Российские власти неоднократно заявляли, что «Азов» — неонацистское объединение. В начале мая министр иностранных дел Сергей Лавров, говоря о целях российской спецоперации, пояснял, что боевики батальона «носят на одежде, своем теле символ и татуировки свастики, нацистских батальонов «Ваффен-СС», открыто читают и пропагандируют «Майн кампф». По его словам, ведущую роль в подготовке неонацистских подразделений на Украине играли США и Канада, которые хотели, чтобы боевики «Азова» «вливались в регулярные Вооруженные силы Украины».
В начале спецоперации на Украине участники «Азова» два месяца занимали завод «Азовсталь» в Мариуполе, который на тот момент оставался единственным местом в городе, находившимся не под контролем российских военных. В апреле президент России Владимир Путин отметил штурм предприятия, приказав его блокировать.
После этого при посредничестве ООН активизировались переговоры об эвакуации мирных граждан и военных. В начале мая с завода сначала вывели гражданских, затем эвакуировали раненых, а позже начали сдаваться в плен военные. 20 мая «Азовсталь» перешла под полный контроль российских сил. По данным Минобороны России, в плен сдались 2439 бойцов полка «Азов».
Украина рассчитывала их обменять. В частности, в конце июня Москва и Киев провели обмен по формуле «144 на 144». В то же время спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «нацистские преступники» не должны подлежать обмену, и поручил комитетам нижней палаты проработать соответствующий вопрос.