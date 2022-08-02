Верховный суд признал батальон «Азов» террористической организацией

За участие в террористической организации предусмотрена уголовная ответственность. Организаторам грозит наказание вплоть до пожизненного

Фото: Глеб Гранич / Reuters

Верховный суд России признал украинский националистический батальон «Азов» (его символика ранее признана экстремистской и запрещена) террористической организацией и запретил его деятельность на территории России.

Это означает, что за участие в «Азове» теперь предусмотрена уголовная ответственность. Организаторам может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, а рядовым участникам — до 20 лет. Имущество террористической организации или ее филиала подлежит конфискации.

«Азов» сформировали в Мариуполе в мае 2014 года из добровольцев. В ноябре того же года бывший глава МВД Украины Арсен Аваков подписал указ о переводе батальона в состав Нацгвардии в качестве полка особого назначения.

Российские власти неоднократно заявляли, что «Азов» — неонацистское объединение. В начале мая министр иностранных дел Сергей Лавров, говоря о целях российской спецоперации, пояснял, что боевики батальона «носят на одежде, своем теле символ и татуировки свастики, нацистских батальонов «Ваффен-СС», открыто читают и пропагандируют «Майн кампф». По его словам, ведущую роль в подготовке неонацистских подразделений на Украине играли США и Канада, которые хотели, чтобы боевики «Азова» «вливались в регулярные Вооруженные силы Украины».

В начале спецоперации на Украине участники «Азова» два месяца занимали завод «Азовсталь» в Мариуполе, который на тот момент оставался единственным местом в городе, находившимся не под контролем российских военных. В апреле президент России Владимир Путин отметил штурм предприятия, приказав его блокировать.

После этого при посредничестве ООН активизировались переговоры об эвакуации мирных граждан и военных. В начале мая с завода сначала вывели гражданских, затем эвакуировали раненых, а позже начали сдаваться в плен военные. 20 мая «Азовсталь» перешла под полный контроль российских сил. По данным Минобороны России, в плен сдались 2439 бойцов полка «Азов».

Читайте на РБК Pro Pro x The Economist Инфляция 160%: почему власти Турции не могут сдержать рост цен Инфляция 160%: почему власти Турции не могут сдержать рост цен Статьи Pro «После 50/45/35 лет карьеры быть не может»: чего боятся топ-менеджеры «После 50/45/35 лет карьеры быть не может»: чего боятся топ-менеджеры Статьи Pro Спастись от ФНС: как честной компании избежать обвинений в обналичке Спастись от ФНС: как честной компании избежать обвинений в обналичке Инструкции Pro Цифровые бедуины: с каким бизнесом россияне выходят в Эмираты Цифровые бедуины: с каким бизнесом россияне выходят в Эмираты Статьи Pro Каждый пятый сотрудник — скрытый агрессор. Как его нейтрализовать Каждый пятый сотрудник — скрытый агрессор. Как его нейтрализовать Инструкции Pro Из-за каких фраз и установок родителей дети не смогут стать лидерами Из-за каких фраз и установок родителей дети не смогут стать лидерами Инструкции Pro Компании меняют ПО на экстремальных скоростях. Какие ошибки они допускают Компании меняют ПО на экстремальных скоростях. Какие ошибки они допускают Инструкции Pro Антисанкционный «пластик»: где лучше оформить международную карту Антисанкционный «пластик»: где лучше оформить международную карту Статьи

Украина рассчитывала их обменять. В частности, в конце июня Москва и Киев провели обмен по формуле «144 на 144». В то же время спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «нацистские преступники» не должны подлежать обмену, и поручил комитетам нижней палаты проработать соответствующий вопрос.