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Рогозин заявил о новой тактике ВСУ

Дмитрий Рогозин: украинская армия применяет новую тактику
По словам Рогозина, атаки активизируются в ночное время: группы украинского десанта подвозят на машинах «как можно ближе к лесополосе». Он отметил, что эта тактика отрабатывается в том числе в районе Орехово Запорожской области

Украинские войска начали применять новую тактику, в том числе в районе Орехово Запорожской области, заявил экс-глава «Роскосмоса» и руководитель действующей в зоне военной операции добровольческой группы «Царские волки» Дмитрий Рогозин в телеграм-канале.

«На Hummer (вероятно, речь идет не о гражданском автомобиле, а бронемашине Humvee. — РБК) десант на большой скорости подвозят как можно ближе к лесополосе, сбрасывают его и снова возвращаются за новым десантом. Тяжелой техники не видно днем, она ожидает темное время суток для наступления, рассчитывая на дефицит у нашей армии ночных средств обнаружения и поражения», — написал он.

Так Рогозин прокомментировал публикацию в Telegram военкора Андрея Руденко, который заявил о переходе ВСУ в атаку на ореховском направлении в районе дислокации 291-го гвардейского мотострелкового полка. «Противник на пикапах пытается подскакивать к нашим позициям», — пишет он.

По словам Рогозина, атаку украинского десанта предваряет артиллерийский огонь.

Орехов находится примерно в 50 км к юго-востоку от города Запорожье, который остается под контролем Киева. Рогозин и член совета областной администрации Владимир Рогов заявляли 16 июня, что в этом районе усиливается активность украинских сил.

Российское Минобороны днем ранее сообщило о проведении ВСУ на запорожском направлении разведки, артиллерийских обстрелах и попытках провести перегруппировку сил. Как утверждает ведомство, пока попытки украинских военных продвинуться на данном направлении были безуспешны О том же говорил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Он отметил, что на линии фронта возведены укрепления.

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Российская сторона заявила о начале контрнаступления ВСУ 4 июня. Минобороны отчитывается об отражении атак украинской армии. Как заявлял секретарь Совбеза России Николай Патрушев, за время контрнаступления с 4 по 21 июня потеряла свыше 13 тыс. человек и 246 танков.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 10 июня, что контрнаступление ВСУ уже идет, и отмечал, что украинские военные сталкиваются с серьезным сопротивлением. 21 июня он сказал, что прогресс на поле боя идет «медленнее, чем хотелось бы». Министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя медленное контрнаступление, объяснял, что Киев хочет сохранить жизнь солдат.

Рогозин заявил о новой тактике ВСУ
Рогозин заявил о новой тактике ВСУ

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Дмитрий Рогозин ВСУ Военная операция на Украине
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Дмитрий Рогозин

чиновник, политик, экс-глава «Роскосмоса»

21 декабря 1963 года
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