Врио главы Запорожской области Балицкий: ВСУ в контрнаступлении не продвинулись ни на шаг

Балицкий заявил, что ВСУ не продвинулись ни на шаг в Запорожской области

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления на запорожском направлении не продвинулись ни на шаг, заявил «РИА Новости» врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«Сейчас у нас на Малых Щербаках, в принципе это серая зона, враг не продвинулся ни на шаг», — сказал он.

Сейчас боевые действия идут на Времевском выступе на границе Запорожской области и ДНР, продолжил Балицкий. По его словам, на линии фронта в регионе построены очень серьезные укрепления.

Президент России Владимир Путин заявлял, что контрнаступление ВСУ началось 4 июня. 10 июня президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинские войска ведут контрнаступление.

Член главного совета запорожской администрации Владимир Рогов 8 июня сообщил, что ВСУ перешли в масштабное контрнаступление в регионе, но несут там большие потери. 14 июня Минобороны заявило о провале продвижения украинских сил на запорожском направлении.