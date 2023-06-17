Рогов сообщил об усилении боев на Ореховском направлении

На Ореховском направлении Запорожской области усилились бои, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в телеграм-канале.

«Сегодня вечером резко усилилась активность врага на Ореховском направлении», — написал он.

По его словам, боестолкновения идет

с применением большого количества бронетехники при поддержке артиллерии и «брошенных в атаку боевиках ВСУ».

Перед этим Рогов заявил, что за время дождей украинскиеп войска перегруппировались и подтянули бронетехнику со стороны Каменского-Лобкового для удара по населенным пунктам Пятихатки и Жеребянки в Васильевском районе.

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