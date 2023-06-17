Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 91,63 (+0,67) Инвестиции, 16 июн, 16:42 Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 83,65 (-0,31) Инвестиции, 16 июн, 16:42
Умер актер из сериалов «След» и «Кухня» Дмитрий Сапронов Общество, 22:27
Журналисты раскрыли содержание договора с Киевом, который показал Путин Политика, 22:22
В Кремле заявили об интересе Путина к плану африканских стран по Украине Политика, 22:09
Рогов сообщил об усилении боев на Ореховском направлении Политика, 22:09
В Кремле заявили о планах добиваться целей спецоперации Политика, 21:47
Тайсон Фьюри получил предложение провести поединок с лучшим бойцом UFC Спорт, 21:44
Почему в Москве выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились на 60% РБК и ДПиООС, 21:43
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Умер внук Льва Троцкого Общество, 21:35
ЦСКА выкупил бразильского защитника у «Интернасьонала» Спорт, 21:30
Песков назвал, от чего зависит приемлемость мирных инициатив по Украине Политика, 21:19
Медведев отреагировал на заявления Байдена словами «Боже, храни королеву» Политика, 21:14
Одесситам запретили купаться и ловить рыбу из-за риска заразиться холерой Общество, 21:06
Перспективы рынка российской разработки РБК и Сфера, 20:57
Российский чемпион Bellator собрался сменить весовую категорию Спорт, 20:54
Политика ,  
0 

Рогов сообщил об усилении боев на Ореховском направлении

Рогов: на Ореховском направлении резко возросла активность ВСУ

На Ореховском направлении Запорожской области усилились бои, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в телеграм-канале.

«Сегодня вечером резко усилилась активность врага на Ореховском направлении», — написал он.

По его словам, боестолкновения идет
с применением большого количества бронетехники при поддержке артиллерии и «брошенных в атаку боевиках ВСУ».

Перед этим Рогов заявил, что за время дождей украинскиеп войска перегруппировались и подтянули бронетехнику со стороны Каменского-Лобкового для удара по населенным пунктам Пятихатки и Жеребянки в Васильевском районе.

Материал дополняется
 

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter