Минобороны сообщило об попытке ВСУ перегруппироваться в Запорожье

Военнослужащие группировки войск «Восток» не дали украинским войскам перегруппироваться на запорожском направлении, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«На запорожском направлении противник вел разведку, огонь из артиллерийских орудий, а также предпринимал попытки провести перегруппировку сил. Артиллерийским огнем группировки уничтожена буксируемая гаубица Д-30, нанесено поражение по скоплению живой силы противника», — сказал он.

Кроме того, средствами ПВО были сбиты шесть украинских БПЛА типа «Фурия», «Валькирия» и «Лелека», добавил Чехов.

Также начальник пресс-цента сообщил, что российские военные пресекли попытку ВСУ стянуть резервы в направлении Макаровки в ДНР. «Выстрелами из ручных противотанковых гранатометов, пусками противотанковых управляемых ракет и огнем артиллерии уничтожены танки, боевые бронированные машины, пикап и живая сила ВСУ», — отметил он.

Член главного совета запорожской администрации Владимир Рогов 8 июня сообщил, что ВСУ перешли в масштабное контрнаступление в регионе, но несут там большие потери. 14 июня Минобороны заявило о провале продвижения украинских сил на запорожском направлении.

Как позже пояснил Рогов, это в том числе связано с дождливой погодой в регионе. «На Васильевском, Ореховском и Гуляйпольско-Пологовском участках фронта проливные и затяжные дожди. Как следствие — снижение активности в наступательных действиях противника», — утверждал он.

По его словам, основная часть боев на данный момент сводится к массированным артиллерийским обстрелам «по позициям первой, второй и третьей линии нашей обороны».