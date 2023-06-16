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Рогов и Рогозин заявили о подготовке наступления ВСУ в районе Орехова

Рогов и Рогозин: ВСУ готовятся к наступлению ночью на ореховском направлении
В районе Орехова Запорожской области идет подготовка к ночному наступлению, ВСУ провели артподготовку, бросают в бой пехоту и пулеметы, заявил Рогов. Рогозин сообщил, что украинские силы готовятся использовать тяжелую технику
Фото: Stringer / Reuters
Фото: Stringer / Reuters

На ореховском направлении в Запорожской области усилилась активность украинских сил, заявил в телеграм-канале член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«После продолжительной артиллерийской подготовки в бой бросается пехота противника с крупнокалиберными пулеметами и АГС (гранатомет. — РБК)», — написал он. Он предположил, что ночью в данном районе будет «жарко».

По словам Рогова, ВСУ использовали период проливных дождей, чтобы провести перегруппировку, накопить технику и личный состав. Кроме того, они скрытно разминировали позиции, готовясь к наступлению.

Дмитрий Рогозин, экс-глава «Роскосмоса» и руководитель действующей в зоне спецоперации добровольческой группы «Царские волки», также заявил об активизации боевых действий в районе Орехова в своем телеграм-канале. По его словам, там украинские силы забрасывают поля кассетными минами, готовя «проходы для атаки тяжелой техникой».

«Предпочтительное время для их наступления — ночь, поскольку вся поставленная им западная броня снабжена ночной оптикой. Значит, скоро будут пытаться рваться вновь. Теперь уже свежими, ранее не вводимыми в бой резервами», — написал Рогозин.

Орехов находится примерно в 50 км к юго-востоку от Запорожья.

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Российское Минобороны 15 июня сообщило о проведении ВСУ на запорожском направлении разведки, артиллерийских обстрелах и попытках провести перегруппировку сил. Как утверждает ведомство, пока попытки украинских военных продвинуться на данном направлении были безуспешны, то же самое заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Он отметил, что на линии фронта возведены укрепления.

Украина не раз заявляла о планах провести контрнаступление. 9 июня российский президент Владимир Путин сообщил, что оно уже началось. Его украинский коллега Владимир Зеленский сказал 15 июня, что силы Киева встречают очень серьезное сопротивление. Он охарактеризовал ситуацию как «не самую лучшую», но «в целом позитивную».

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Владимир Рогов Дмитрий Рогозин Запорожская область контрнаступление
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