Бербок обвинила Россию в неготовности к «разговору»

Бербок заявила, что военные учения, проводимые Россией, показывают неготовность Москвы к диалогу. Кремль указывал, что предпосылкой для учений стали заявления западных лидеров о возможной отправке войск на Украину

Анналена Бербок (Фото: Lisi Niesner / Reuters)

Российское руководство «далеко не готово к разговору». Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью телеканалу ZDF.

По мнению Бербок, о неготовности России к диалогу говорят недавние учения российских ядерных сил и «непрерывные атаки на инфраструктуру».

По поводу мирного саммита в Швейцарии глава ведомства сказала, что вопрос, можно ли ожидать от него результатов, остается открытым из-за того, что на нем может появиться мало влиятельных участников.

Берн выразил готовность провести мирную конференцию по Украине в начале 2024 года. Участники мероприятия с 15 по 16 июня обсудят в том числе и «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского, среди пунктов которой есть и вывод российских войск. МИД Швейцарии информировал, что «на данном этапе» российскую сторону не пригласили на конференцию. На нее позвали 160 государств. Президент ЮАР Сирил Рамафоса и президент Бразилии Лула да Силва отказались участвовать в швейцарской конференции, в то же время премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердил участие страны в мероприятии. Москва исключает переговоры на основе «формулы мира» Зеленского. МИД подчеркивал, что Россия не отвергает возможность политического урегулирования, но не будет проводить его на условиях Украины. В Кремле говорили, что о выводе российских войск с Украины «не может быть и речи», и призвали принять во внимание «реалии на земле». Речь идет о признании территорией России Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей по итогам проведенных там референдумов в 2014 и 2022 годах.

21 мая российское Минобороны сообщило о начале проведения первого этапа учений с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия в Южном военном округе, в том числе с участием комплексов «Искандер» и авиации, вооруженной ракетами «Кинжал».

Как отметили в Минобороны, целью учений стало «поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия» для защиты территориальной целостности и суверенитета России «в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных лиц». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал проведение учений с заявлениями официальных лиц Запада по теме отправки вооруженных контингентов на Украину. Речь идет в том числе о словах президента Франции Эмманюэля Макрона, который в конце февраля не исключил отправку западных войск. Позже он подчеркнул, что условиями отправки контингентов на Украину будут прорыв фронта и соответствующий запрос Киева.