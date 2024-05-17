Президент ЮАР отказался участвовать в конференции по Украине в Швейцарии

В ЮАР в конце мая пройдут выборы, в связи с процессами, следующими за ними, Сирил Рамафоса не сможет поехать на саммит. Мероприятие состоится 15–16 июня

Сирил Рамафоса (Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters)

Президент ЮАР Сирил Рамафоса отказался участвовать в мирной конференции по Украине в Швейцарии. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья.

«Нет, он туда не поедет из-за конституционных процессов, которые будут проходить у нас в стране после президентских выборов», — приводит агентство ответ представителя президента ЮАР. 29 мая в республике пройдут всеобщие выборы, лидер победившей на них партии станет президентом.

РБК направил запрос пресс-секретарю президента ЮАР Винсенту Магвенье.

От участия в конференции в Швейцарии ранее отказался и президент Бразилии Лула да Силва. «Лула да Силва не появится на саммите по Украине», — заявляли в его пресс-службе.

Саммит пройдет в швейцарском Бюргенштоне с 15 по 16 июня.

В начале 2024 года Швейцария объявила о готовности организовать мирную конференцию по Украине. Участники встречи обсудят в том числе «формулу мира» украинского президента Владимира Зеленского, предложенную им в 2022 году. План предполагает, в частности, вывод российских войск с украинской территории и возвращение России и Украины к границам 1991 года. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отметил, что не все пункты плана, предложенного Зеленским, могут послужить основанием для переговоров враждующих сторон. Москву для участия в конференции «на этом этапе» не пригласили. Россия неоднократно сообщала о своей незаинтересованности в мероприятии.

В середине апреля агентство Bloomberg передавало, что неясно, сколько лидеров государств будут присутствовать на встрече. Ключевым спорным моментом является вопрос участия Китая, что будет иметь решающее значение для Швейцарии в «обеспечении доверия» к инициативе, отмечали источники агентства. Politico писало, что Пекин стремится убедить европейские страны позволить России принять участие в обсуждениях мирного урегулирования конфликта с Украиной, в частности в Швейцарии.