Президент Бразилии отказался ехать на конференцию по Украине в Швейцарии
Президент Бразилии Лула да Силва не поедет на конференцию по Украине, которая должна пройти в Швейцарии в июне, сообщили «РИА Новости» в администрации главы государства.
«Лула да Силва не появится на саммите по Украине», — уточнили в пресс-службе.
Однако, как добавили в администрации президента, да Силва может посетить саммит G7, который пройдет в Италии, вопрос о его поездке на мероприятие все еще обсуждают.
В начале 2024 года Швейцария объявила о готовности организовать мирную конференцию по Украине. Участники встречи обсудят в том числе «формулу мира» украинского президента Владимира Зеленского, предложенную им в 2022 году. План предполагает, в частности, вывод российских войск с украинской территории и возвращение России и Украины к границам 1991 года.
Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отметил, что не все пункты плана, предложенного Зеленским, могут послужить основанием для переговоров враждующих сторон.
Москву для участия в конференции «на этом этапе» не пригласили. Россия неоднократно сообщала о своей незаинтересованности в мероприятии.
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