В МИДе исключили урегулирование конфликта на Украине на условиях Киева

Россия не отвергает возможность политического урегулирования на Украине, однако говорить на условиях, которые сейчас выдвигает Киев, Москва не собирается. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

«Хотя Россия не отвергает варианта переговоров и политического урегулирования конфликта, но на выдвигаемых украинским руководством условиях мы разговаривать не собираемся», — подчеркнул Галузин.

Переход к процессу урегулирования, по словам дипломата, зависит «исключительно от готовности Киева и его западных кураторов к подлинному политико-дипломатическому разрешению кризиса». Предложения украинского президента Владимира Зеленского, «при выполнении которых он якобы готов на перемирие с Россией», Галузин назвал неприемлемыми.

«Абсурдным является и предложение украинского лидера сделать «жест доброй воли» и вывести российские войска с территории Украины к Рождеству», — заключил замглавы МИДа.

Зеленский в обращении к лидерам стран G7 («Большая семерка») 12 декабря заявил, что предлагает Москве пойти на «конкретный содержательный шаг к дипломатическому урегулированию» и вывести войска с Украины к Рождеству. Текст обращения опубликован на сайте главы государства. В этом же обращении Зеленский сказал, что для достижения мира на Украине необходимо предпринять три шага: предоставить Киеву современные виды вооружения, помочь в сохранении финансовой и энергетической стабильности и созвать саммит для обсуждения «формулы мира».

Зеленский представил ее на саммите G20 («Большая двадцатка»), который прошел в середине ноября. Формула состоит из десяти пунктов:

радиационная и ядерная безопасность;

продовольственная безопасность;

энергетическая безопасность;

освобождение всех пленных и депортированных;

выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка;

вывод российских войск и прекращение боевых действий;

возвращение справедливости;

противодействие экоциду (уничтожению флоры и фауны);

недопущение эскалации;

фиксация окончания конфликта.

В сентябре, выступая на Генассамблее ООН, Зеленский перечислял среди компонентов «формулы мира» санкционное давление и создание специального трибунала, военную и финансовую помощь, а также восстановление территориальной целостности Украины.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркивал, что о выводе российских войск с Украины до конца года «не может быть и речи». «Украинской стороне нужно принимать во внимание те реалии, которые сложились за все это время. <…> Эти реалии говорят о том, что у России появились новые субъекты», — говорил он. Предложенные Зеленским три шага для мира на Украине Песков называл «тремя шагами к продолжению боевых действий».