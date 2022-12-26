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В МИДе исключили урегулирование конфликта на Украине на условиях Киева

Замглавы МИДа Галузин исключил политическое урегулирование по Украине на условиях Киева

Россия не отвергает возможность политического урегулирования на Украине, однако говорить на условиях, которые сейчас выдвигает Киев, Москва не собирается. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

«Хотя Россия не отвергает варианта переговоров и политического урегулирования конфликта, но на выдвигаемых украинским руководством условиях мы разговаривать не собираемся», — подчеркнул Галузин.

Переход к процессу урегулирования, по словам дипломата, зависит «исключительно от готовности Киева и его западных кураторов к подлинному политико-дипломатическому разрешению кризиса». Предложения украинского президента Владимира Зеленского, «при выполнении которых он якобы готов на перемирие с Россией», Галузин назвал неприемлемыми.

«Абсурдным является и предложение украинского лидера сделать «жест доброй воли» и вывести российские войска с территории Украины к Рождеству», — заключил замглавы МИДа.

Зеленский в обращении к лидерам стран G7 («Большая семерка») 12 декабря заявил, что предлагает Москве пойти на «конкретный содержательный шаг к дипломатическому урегулированию» и вывести войска с Украины к Рождеству. Текст обращения опубликован на сайте главы государства. В этом же обращении Зеленский сказал, что для достижения мира на Украине необходимо предпринять три шага: предоставить Киеву современные виды вооружения, помочь в сохранении финансовой и энергетической стабильности и созвать саммит для обсуждения «формулы мира».

Зеленский представил ее на саммите G20 («Большая двадцатка»), который прошел в середине ноября. Формула состоит из десяти пунктов:

  • радиационная и ядерная безопасность;
  • продовольственная безопасность;
  • энергетическая безопасность;
  • освобождение всех пленных и депортированных;
  • выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка;
  • вывод российских войск и прекращение боевых действий;
  • возвращение справедливости;
  • противодействие экоциду (уничтожению флоры и фауны);
  • недопущение эскалации;
  • фиксация окончания конфликта.
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В сентябре, выступая на Генассамблее ООН, Зеленский перечислял среди компонентов «формулы мира» санкционное давление и создание специального трибунала, военную и финансовую помощь, а также восстановление территориальной целостности Украины.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркивал, что о выводе российских войск с Украины до конца года «не может быть и речи». «Украинской стороне нужно принимать во внимание те реалии, которые сложились за все это время. <…> Эти реалии говорят о том, что у России появились новые субъекты», — говорил он. Предложенные Зеленским три шага для мира на Украине Песков называл «тремя шагами к продолжению боевых действий».

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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