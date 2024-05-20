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Военная операция на Украине ,  
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Моди заявил, что Индия будет участвовать в конференции по Украине

Индия решила принять участие в мирной конференции по Украине в Швейцарии
Сюжет
Военная операция на Украине
Индия примет участие в саммите G7 в Италии и мирной конференции по Украине в Швейцарии. В начале мая МИД Швейцарии заявил, что не пригласил Россию для участия в мирном саммите «на этом этапе»
Нарендра Моди
Нарендра Моди (Фото: Adnan Abidi / Reuters)

Индия в ближайшее время примет участие во всех саммитах, которые продвигают повестку дня в области глобального мира, безопасности и развития, включая конференцию по Украине, которая пройдет в Швейцарии. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди в интервью PTI Videos, передает The Hindu. Также Нью-Дели примет участие в конференции стран «Большой семерки» (G7).

«Индия будет участвовать во всех важных саммитах, которые продвигают повестку дня в области глобального мира, безопасности и развития», — сказал Моди.

Премьер-министр заявил, что Индия «поддержит голос глобального Юга» на этих саммитах, чтобы сформировать глобальный дискурс и продвигать концепцию развития, ориентированного на человека и процветание мира.

«Уровень участия будет зависеть от сроков, логистики и параллельных обязательств», — сказал Моди в ответ на вопрос о том, будет ли он присутствовать на двух многосторонних встречах.

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Моди заявил, что приглашения Индии принять участие в конференциях являются признанием значимости страны и ее вклада в международные отношения.

Италия принимает саммит G7 с 13 по 15 июня, в то время как мирный саммит по Украине пройдет в Швейцарии с 15 по 16 июня. На последний приглашены делегации 160 государств.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что мирную конференцию в Швейцарии нельзя рассматривать как серьезную попытку найти пути урегулирования конфликта, поскольку без участия России в ней «обсуждать вопросы безопасности, которые касаются нас, абсолютно бесперспективно». В начале мая МИД Швейцарии сообщил, что страна не пригласила Москву для участия в конференции «на этом этапе».

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Берн выразил готовность организовать мирную конференцию по Украине в начале 2024 года. Ее участники обсудят в том числе «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского, предложенную им в ноябре 2022 года на саммите G20. Украинский план включает десять пунктов, в том числе и вывод российских войск. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отметил, что не все пункты плана, которые предложены Зеленским, могут послужить основанием для переговоров враждующих сторон.

Москва исключает переговоры на основе «формулы мира» Зеленского. МИД заявлял, что Россия не отвергает возможность политического урегулирования, но не собирается проводить его на условиях Киева.

В апреле Bloomberg писал, что пока неизвестно, сколько лидеров государств будут присутствовать на встрече. Ключевым спорным моментом является вопрос участия Китая, поскольку это будет иметь решающее значение для Берна в «обеспечении доверия» к инициативе, передавало агентство. Президент Бразилии Лула да Силва и президент ЮАР Сирил Рамафоса отказались участвовать в швейцарской конференции.

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Украина конференция Швейцария Индия Нарендра Моди

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