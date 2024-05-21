В России начали первый этап учений по применению ядерного оружия
В Южном военном округе началось проведение первого этапа учений с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, сообщает Минобороны.
Сейчас военные ракетных соединений этого военного округа отрабатывают «учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», а также тренируются снаряжать ядерными боеприпасами ракеты-носители. Персонал ракетных комплексов отрабатывает скрытное выдвижение в позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков.
Задействованные в учениях силы авиации отрабатывают снаряжение ядерными боеголовками ракет воздушного базирования, в том числе гиперзвуковых ракет «Кинжал», а также вылеты в назначенные районы патрулирования.
Как отметили в Минобороны, целью учений стало «поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия» для защиты территориальной целостности и суверенитета России «в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных лиц».
Маневрами руководит Генштаб Вооруженных сил России, соответствующее поручение отдал президент Владимир Путин. О начале подготовки к учениям Минобороны объявило 6 мая. В Кремле не стали раскрывать их сроки.
В Пентагоне не увидели поводов для изменения готовности ядерных сил США на фоне учений России. В ведомстве уверены, что Москва не планирует использовать ядерное оружие.
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