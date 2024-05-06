Кремль объяснил решение об учениях ядерных сил

Песков: учения с ядерными силами связаны со словами об отправке войск на Украину

Западные лидеры запланировали «выставить солдат НАТО перед российскими военными», это новый виток эскалации, сказал Песков. Россия в ответ проведет учения с нестратегическими ядерными силами по поручению Путина

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Запланированные учения России для повышения готовности нестратегических ядерных сил связаны с заявлениями официальных лиц Запада по теме отправки вооруженных контингентов на Украину. Об этом сообщил журналистам представитель президента Дмитрий Песков.

Он пояснил, что речь идет о словах французского президента Эмманюэля Макрона, «британских представителей» и «представителей сената США».

«Они говорили о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину, то есть фактически выставить солдат НАТО перед российскими военными. Это совсем новый виток эскалации напряженности. Он беспрецедентный, он требует особого внимания и особых мер», — добавил Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Президент Владимир Путин ранее говорил, что западные вооруженные силы в глазах Москвы будут интервентами. «Мы так к этому и относиться будем, даже если они появятся на территории Украины. Они это понимают», — считает глава государства.

О проведении в ближайшее время учений российской армии «по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия» объявило этим утром Минобороны. Поручение об этом дал Путин. Их проведут «в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации», чтобы поддержать в готовности личный состав и технику, пояснило ведомство.

В маневрах примут участие ракетные соединения Южного военного округа (ЮВО) с привлечением авиации и военно-морского флота.

По мнению Макрона, отправить войска можно будет в случае прорыва российских войск и получения соответствующего условия от властей Украины, пока этого нет. Французский президент также не исключал и проведения операции против российских войск и подчеркивал: это нежелательный сценарий, но такие планы должны прорабатываться.

Киев не считает необходимым присутствие на Украине западных армий в настоящий момент, страна нуждается только в военной технике из-за рубежа. Вместе с тем премьер Денис Шмыгаль не исключал, что время для такой просьбы к западным государствам может настать.