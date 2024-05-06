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Военная операция на Украине ,  
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Кремль объяснил решение об учениях ядерных сил

Песков: учения с ядерными силами связаны со словами об отправке войск на Украину
Сюжет
Военная операция на Украине
Западные лидеры запланировали «выставить солдат НАТО перед российскими военными», это новый виток эскалации, сказал Песков. Россия в ответ проведет учения с нестратегическими ядерными силами по поручению Путина
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Запланированные учения России для повышения готовности нестратегических ядерных сил связаны с заявлениями официальных лиц Запада по теме отправки вооруженных контингентов на Украину. Об этом сообщил журналистам представитель президента Дмитрий Песков.

Он пояснил, что речь идет о словах французского президента Эмманюэля Макрона, «британских представителей» и «представителей сената США».

«Они говорили о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину, то есть фактически выставить солдат НАТО перед российскими военными. Это совсем новый виток эскалации напряженности. Он беспрецедентный, он требует особого внимания и особых мер», — добавил Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Президент Владимир Путин ранее говорил, что западные вооруженные силы в глазах Москвы будут интервентами. «Мы так к этому и относиться будем, даже если они появятся на территории Украины. Они это понимают», — считает глава государства.

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О проведении в ближайшее время учений российской армии «по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия» объявило этим утром Минобороны. Поручение об этом дал Путин. Их проведут «в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации», чтобы поддержать в готовности личный состав и технику, пояснило ведомство.

В маневрах примут участие ракетные соединения Южного военного округа (ЮВО) с привлечением авиации и военно-морского флота.

По мнению Макрона, отправить войска можно будет в случае прорыва российских войск и получения соответствующего условия от властей Украины, пока этого нет. Французский президент также не исключал и проведения операции против российских войск и подчеркивал: это нежелательный сценарий, но такие планы должны прорабатываться.

Киев не считает необходимым присутствие на Украине западных армий в настоящий момент, страна нуждается только в военной технике из-за рубежа. Вместе с тем премьер Денис Шмыгаль не исключал, что время для такой просьбы к западным государствам может настать.

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