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Bloomberg узнал о планах G7 «затянуть гайки» санкций против России

Bloomberg: страны G7 создадут механизм координации санкций против России
США обеспокоены соблюдением санкций против России, западные страны разработают инструмент регулировки уже принятых мер, чтобы не допустить «пособничества» Москве и обхода ограничений
Фото: Hannes P Albert / dpa / Global Look Press
Фото: Hannes P Albert / dpa / Global Look Press

Страны «Большой семерки» (G7: США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Япония) планируют создать новый инструмент для координации применения введенных против России санкций, это будет сделано для улучшения их соблюдения и «затягивания гаек», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

США обеспокоены соблюдением уже принятых против России ограничений, отметил один из собеседников агентства.

Этот инструмент предварительно назван механизмом координации правоприменения, в его рамках страны будут обмениваться данными в отношении любых государств и компаний, которые подозреваются в «пособничестве» действиям России на Украине путем уклонения от санкций или их «подрыву». G7 намерено наращивать давление на страны и фирмы, которые могут помочь России обходить санкции, а также изучить решения, которые могли бы нарушить поток военных поставок.

Евросоюз в рамках ближайшего, десятого пакета санкций планирует обязать банки и другие учреждения уведомлять об имеющихся российских активах, подпадающих под санкции. При этом некоторые европейские страны выступили против этой инициативы, рассказал источник Bloomberg.

Власти стран G7 не уточняют будущие ограничительные меры против России. Bloomberg писал о санкциях против российских алмазов, а также Тинькофф Банка и Альфа-банка, источники Reuters сообщали о санкциях против ядерной отрасли и «российских пропагандистских СМИ».

Будут введены экспортные ограничения на €11 млрд, оценивают в Еврокомиссии: «Мы ослабляем способность России поддерживать свою военную машину». В Евросовете отмечали, что каждый санкционный пакет призван сильнее «затянуть петлю». «Когда вы уже приняли главные меры, то остается не так много их дополнительных вещей, которые вы можете сделать», — пояснил глава Евросовета Шарль Мишель.

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Главы МИД европейских стран пока не достигли консенсуса по ограничительным мерам, но обязались принять его к 24 февраля. «Есть несколько нерешенных вопросов, в том числе по каучуку и обязательствам по отчетности», — пояснил источник Reuters.

Власти России настаивают, что западные санкции являются нелегитимными и больше вредят самим инициаторам ограничений. Президент Владимир Путин назвал меры безумными и бездумными, его представитель Дмитрий Песков уверен, что санкции никогда не вынуждали страны менять свою политику.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
G7 санкции Россия Военная операция на Украине
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