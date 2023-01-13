Reuters узнал об идее включить ядерные ограничения в 10-й пакет санкций

Новый пакет санкций против России ЕС может ввести уже 24 февраля, сообщили источники Reuters. По их данным, Польша и Литва настаивали на включении в него российского ядерного сектора, в частности «Росатома» и его руководства

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Польша и Литва намерены добиваться от ЕС расширения антироссийских санкций, в том числе за счет включения в десятый пакет ядерного сектора России. Об этом Reuters сообщили дипломатические источники из этих стран.

Кроме этого, собеседники агентства рассказали, что «ястребы ЕС» намерены предложить запретить больше «российских пропагандистских СМИ» и исключить больше российских банков из глобальной системы SWIFT. «Все труднее добиться необходимого единодушия в ЕС для новых санкций. Тем не менее мы предложим новый амбициозный пакет», — сказал один из источников.

По их словам, десятый пакет санкций ЕС должен быть готов к годовщине начала конфликта — 24 февраля 2023 года. Как уточнил агентству неназванный украинский дипломат, присутствующий на той же встрече в Брюсселе, санкции было предложено ввести против «Росатома» и его руководства. Целью ограничений он назвал «сворачивание сотрудничества ЕС с российской атомной отраслью».

РБК направил запрос представителю «Росатома».

Россия — крупнейший поставщик обогащенного урана в США, на долю которого по итогам января—октября прошлого года приходилось более четверти всего импорта этого продукта ($644 млн). По данным Bloomberg, на «Росатом» и его дочерние предприятия приходится 35% мирового обогащения урана.

После начала российской спецоперации Киев неоднократно требовал ввести санкции против «Росатома» и его структур, однако ни ЕС, ни США на этот шаг так и не решились. Как ранее сообщал Reuters, Национальный институт энергетики США, а также энергетические компании Duke Energy и Exelon убеждали Белый дом не вводить санкции против российского урана.

Против санкций в отношении российской ядерной отрасли также выступала Венгрия, где «Росатом» строит два новых блока для АЭС «Пакш», указывает Reuters. Москва называет введенные против нее санкции незаконными.