Reuters узнал об идее включить ядерные ограничения в 10-й пакет санкций
Польша и Литва намерены добиваться от ЕС расширения антироссийских санкций, в том числе за счет включения в десятый пакет ядерного сектора России. Об этом Reuters сообщили дипломатические источники из этих стран.
Кроме этого, собеседники агентства рассказали, что «ястребы ЕС» намерены предложить запретить больше «российских пропагандистских СМИ» и исключить больше российских банков из глобальной системы SWIFT. «Все труднее добиться необходимого единодушия в ЕС для новых санкций. Тем не менее мы предложим новый амбициозный пакет», — сказал один из источников.
По их словам, десятый пакет санкций ЕС должен быть готов к годовщине начала конфликта — 24 февраля 2023 года. Как уточнил агентству неназванный украинский дипломат, присутствующий на той же встрече в Брюсселе, санкции было предложено ввести против «Росатома» и его руководства. Целью ограничений он назвал «сворачивание сотрудничества ЕС с российской атомной отраслью».
РБК направил запрос представителю «Росатома».
Россия — крупнейший поставщик обогащенного урана в США, на долю которого по итогам января—октября прошлого года приходилось более четверти всего импорта этого продукта ($644 млн). По данным Bloomberg, на «Росатом» и его дочерние предприятия приходится 35% мирового обогащения урана.
После начала российской спецоперации Киев неоднократно требовал ввести санкции против «Росатома» и его структур, однако ни ЕС, ни США на этот шаг так и не решились. Как ранее сообщал Reuters, Национальный институт энергетики США, а также энергетические компании Duke Energy и Exelon убеждали Белый дом не вводить санкции против российского урана.
Против санкций в отношении российской ядерной отрасли также выступала Венгрия, где «Росатом» строит два новых блока для АЭС «Пакш», указывает Reuters. Москва называет введенные против нее санкции незаконными.
«Росатом» — российская госкорпорация, объединяющая активы в сферах энергетики, машиностроения и строительства, следует из данных на ее сайте. На «Росатом» приходится 20% от всей выработки электроэнергии в России. У «Росатома» есть проекты по строительству 34 блоков АЭС в 12 странах мира, госкорпорация занимается всеми технологическими цепочками ядерного топливного цикла, от добычи природного урана до завершающей стадии жизненного цикла атомных объектов.
Экспортом обогащенного урана из России занимается внешнеторговая компания «Росатома» «Техснабэкспорт» (торговая марка TENEX). В последние годы компания также ввозила обедненный гексафторид урана из Германии и Франции с целью переработки и последующего вывоза обратно за рубеж.