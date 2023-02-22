Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 79,57 (-0,19) Инвестиции, 15:56 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 74,71 (-0,15) Инвестиции, 15:56
Кто пришел в «Лужники» на митинг-концерт с участием Путина Политика, 19:16
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:04
Reuters узнал, что в ЕС вновь не смогли согласовать десятый пакет санкций Политика, 19:02
Суд заочно арестовал двух командиров «Азова» за пытки российских военных Политика, 18:59
Правительство предложило смягчить наказания за ряд налоговых преступлений Бизнес, 18:54
Держим связь: какие технологии помогают привлекать и удерживать клиентов РБК Тренды, 18:54
Международная федерация журналистов приостановила членство СЖР Политика, 18:48
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Власти ЕС передумали запрещать анонимные криптокошельки Крипто, 18:34
Олимпийский комитет Австралии не поддержал позицию Минспорта по России Спорт, 18:27
Второй аукцион Минфина прошел успешно после первого неудачного размещения Инвестиции, 18:26
Берлускони напомнил Зеленскому, что «ребенком пережил бомбардировки» Политика, 18:24
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:23
Быстро и своевременно: как доставить товары с маркетплейсов РБК и ГАЗ, 18:12
Старовойт сообщил об обстреле приграничных районов Курской области Политика, 18:09
Война санкций ,  
0 

Reuters узнал, что в ЕС вновь не смогли согласовать десятый пакет санкций

Reuters: в ЕС вновь не смогли согласовать десятый пакет санкций против России
Вид на четвертый реактор АЭС &laquo;Пакш&raquo;
Вид на четвертый реактор АЭС «Пакш» (Фото: Tamas Soki / EPA / ТАСС)

Послы ЕС вновь не смогли согласовать десятый пакет санкций в отношении России, переговоры продолжатся 23 февраля, пишет Reuters со ссылкой на двух дипломатов.

По данным Reuters, странам ЕС предстоит преодолеть разногласия по поводу запрета на импорт российского каучука.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 22 февраля заявил, что санкции против ядерной энергетики России нанесут ущерб интересам Венгрии и не должны приниматься ЕС.

Венгрия закупает большую часть своей энергии у России. Будапешт также планирует расширить свою атомную электростанцию в Пакше, при чем российский «Росатом» построит два реактора ВВЭР мощностью 1,2 гигаватта каждый, отмечает агентство.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
санкции Евросоюз
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter