Reuters: в ЕС вновь не смогли согласовать десятый пакет санкций против России

Reuters узнал, что в ЕС вновь не смогли согласовать десятый пакет санкций

Вид на четвертый реактор АЭС «Пакш» (Фото: Tamas Soki / EPA / ТАСС)

Послы ЕС вновь не смогли согласовать десятый пакет санкций в отношении России, переговоры продолжатся 23 февраля, пишет Reuters со ссылкой на двух дипломатов.

По данным Reuters, странам ЕС предстоит преодолеть разногласия по поводу запрета на импорт российского каучука.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 22 февраля заявил, что санкции против ядерной энергетики России нанесут ущерб интересам Венгрии и не должны приниматься ЕС.

Венгрия закупает большую часть своей энергии у России. Будапешт также планирует расширить свою атомную электростанцию в Пакше, при чем российский «Росатом» построит два реактора ВВЭР мощностью 1,2 гигаватта каждый, отмечает агентство.

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