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Война санкций ,  
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Боррель признал разногласия по новым санкциям против России

Жозеп Боррель признал разногласия по десятому пакету санкций против России
Страны Европы пока не пришли к консенсусу по новым санкциям, но договорились принять их к пятнице, 24 февраля. Одним из спорных моментов стали санкции против российской атомной отрасли, Литва требует ограничений, Венгрия против
Фото: Gabriel Kuchta / Getty Images
Фото: Gabriel Kuchta / Getty Images

Представители стран — членов Евросоюза прорабатывают следующий, десятый пакет санкций против России, возникшие сложности будут преодолены к 24 февраля. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел ЕС, трансляция шла на сайте Евросовета

«10-й пакет санкций будет утвержден в письменной форме до 24 февраля. К тому времени будут преодолены препятствия, которые еще существуют. Это обязательство было принято всеми министрами, пакет получил значительную поддержку со стороны всех», — пообещал он.

Боррель выразил уверенность, что пакет мер будет согласован либо в ближайшие дни, либо — часы.

Руководство Евросоюза не уточняет подробности планируемых ограничительных мер к годовщине начала военной операции на Украине. Bloomberg писал о мерах против экспорта российских алмазов, а источники Reuters говорили об обсуждении санкций против ядерной отрасли России, на чем особенно настаивают Польша и Литва.

К середине февраля Еврокомиссия отказалась от намерений ограничить ядерную отрасль, писала Politico со ссылкой на источники, один из которых объяснил ситуацию позицией Венгрии. Будапешт, по его словам, напомнил, что АЭС на территории страны поддерживается «Росатомом», она производит половину нужной Венгрии энергии.

Отказ от санкций против атомной отрасли вызывает недовольство Литвы, глава МИД республики Габриэлюс Ландсбергис напомнил, что некоторые страны Европы также сомневались насчет мер против российской нефти из-за зависимости от нее, решение удалось протолкнуть благодаря принятым исключениям. «Это было трудное решение для нас, потому что мы хотели полного эмбарго. Но в конце концов это сработало. Почему мы не можем повторить упражнение и позволить странам, у которых есть действующие контракты с «Росатомом», выполнять их», — указал министр. Ландсбергис подчеркнул, что Литва хочет добиться запрета новых контрактов по атомной отрасли.

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Россия критикует западные санкции, президент Владимир Путин называл их безумными и бездумными. В Кремле настаивают, что никогда санкции не приводили к смене политики какой-либо страны, столкнувшейся с ограничительными мерами.

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