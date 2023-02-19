Bloomberg узнал о планах Запада отслеживать торговлю российскими алмазами

G7 может объявить о мерах по отслеживанию алмазов российского производства к 24 февраля. Прежде против санкций ЕС на алмазы выступала Бельгия, сочтя их неэффективными

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Евросоюз и G7 (США, Германия, Франция, Британия, Италия, Канада и Япония) обсуждают возможность отслеживания экспортированных из России алмазов, это может в будущем позволить ввести санкции против торговли российскими драгоценными камнями, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники агентства допустили, что решение по этому вопросу так и не будет принято, поскольку отследить алмазы на мировом рынке чрезвычайно сложно. Вместе с тем, два источника допустили, что в G7 могут сделать публичное заявление по драгоценным камням уже на следующей неделе, приурочив его к годовщине начала боевых действий на Украине.

Европейские страны уже пытались ограничить торговлю драгоценными камнями российских компаний, однако против выступили страны-импортеры (например, Бельгия). Их представители назвали такие усилия бесполезными, пояснив, что сделки просто будут проводить в других местах, где не будет ограничений.

Происхождение алмаза фиксируется в самом начале цепочки поставки, для них выдается сертификат в рамках Кимберлийского процесса. Bloomberg отмечает, что ограненные и уже полированные камни нередко смешиваются в торговых домах, после чего изначальный сертификат заменяется документом о «смешанном происхождении», из-за чего отследить происхождение алмаза становится почти невозможно.

Летом 2022 года страны Евросоюза, Украина, США и Великобритания предложили расширить определение Кимберлийского процесса по «кровавым алмазам». Под такое определение попадают те драгоценные камни, которые добыты на территориях военных действий, либо для финансирования повстанческих движений, стремящихся подорвать законные правительства.

Схема сертификации, предназначенная для искоренения торговли «кровавыми алмазами», была создана в 2003 году после гражданских войн в Анголе, Сьерра-Леоне и Либерии.

Крупнейший в мире производитель необработанных алмазов — российская компания АЛРОСА (около 30% мирового производства) попала под американские санкции в конце февраля 2022 года: ей запретили привлекать капитал через выпуск акций и облигаций в США. В начале апреля Вашингтон расширил санкции против алмазодобывающей компании, заблокировав ее активы. А в марте США запретили импорт бриллиантов из России. Ограничения против АЛРОСА также ввела Великобритания. ЕС ограничений против российской АЛРОСА не вводил.