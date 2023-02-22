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Зеленский предложил ввести санкции против всех банков России на полвека

Президент Украины Зеленский предложил ввести санкции против всех банков из России
Документ разрешает не выполнять обязательства перед российскими финансовыми организациями, включая денежные переводы и выдачу наличных
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект постановления о введении санкций сроком на 50 лет против всех банков и финансовых учреждений России, включая Центральный банк. Документ опубликован на сайте украинского парламента.

Соответствующее постановление уже было принято Советом национальной безопасности и обороны Украины. Помимо банков под украинские секторальные санкции должны подпасть небанковские кредитные организации, операторы платежных систем, страховые компании, инвестиционные фонды и другим учреждениям, предоставляющим финансовые услуги.

Санкции позволят исполнять финансовые обязательства по отношению к российским финучреждениям, включая денежные переводы и выдачу наличных.

В начале февраля украинские власти ввели санкции на 50 лет в отношении 200 российских предприятий и компаний атомной отрасли. В соответствии с документов разрешено не выполнять перед ними взятые экономические и финансовые обязательства. В частности под ограничения попали «Росатом», Институт реакторных материалов и другие.

Власти России неоднократно выступали против введения санкций против российских компаний и бизнесменов. В Москве считают подобные ограничения незаконными.

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Артем Филипенок Артем Филипенок
Владимир Зеленский Украина санкции Банки

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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