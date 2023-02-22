Зеленский предложил ввести санкции против всех банков России на полвека
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект постановления о введении санкций сроком на 50 лет против всех банков и финансовых учреждений России, включая Центральный банк. Документ опубликован на сайте украинского парламента.
Соответствующее постановление уже было принято Советом национальной безопасности и обороны Украины. Помимо банков под украинские секторальные санкции должны подпасть небанковские кредитные организации, операторы платежных систем, страховые компании, инвестиционные фонды и другим учреждениям, предоставляющим финансовые услуги.
Санкции позволят исполнять финансовые обязательства по отношению к российским финучреждениям, включая денежные переводы и выдачу наличных.
В начале февраля украинские власти ввели санкции на 50 лет в отношении 200 российских предприятий и компаний атомной отрасли. В соответствии с документов разрешено не выполнять перед ними взятые экономические и финансовые обязательства. В частности под ограничения попали «Росатом», Институт реакторных материалов и другие.
Власти России неоднократно выступали против введения санкций против российских компаний и бизнесменов. В Москве считают подобные ограничения незаконными.