Байден исключил «усталость» НАТО и раскол из-за конфликта на Украине

Джо Байден: НАТО не устанет и не будет разделено из-за конфликта на Украине

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Президент России Владимир Путин рассчитывал, что в НАТО произойдет раскол, но вместо этого альянс «стал еще более единым и сплоченным», заявил президент США Джо Байден, выступая в Варшаве. Трансляция шла на сайте Белого дома.

«Мы не отступим от поддержки Украины. НАТО не будет разделено, и мы не устанем», — подчеркнул Байден.

США и Европа не стремятся уничтожить Россию, подчеркнул американский президент. «Миллионы россиян, которые хотят жить в мире с соседями, нам не враги», — сказал он.

Байден прибыл в Польшу в преддверии годовщины начала военной операции на Украине. До этого он посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американский лидер пообещал Зеленскому новый пакет военной помощи на $500 млн. В него войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, противотанковые ракетные комплексы Javelin, гаубицы и другое оружие.