Байден исключил «усталость» НАТО и раскол из-за конфликта на Украине

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 79,76 (+0,63) Инвестиции, 19:36 Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 74,86 (+0,82) Инвестиции, 19:29
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:25
Тарасова оценила решение WADA об апелляции по делу Валиевой Спорт, 20:17
Байден анонсировал саммит НАТО в США в год юбилея альянса Политика, 20:11
МИД назвал условия возвращения к договору о ядерных ракетах Политика, 20:09
Бургеры, пицца, шаурма и другие блюда-лидеры в ресторанах фастфуда РБК и Черкизово, 20:08
Румыния решила приостановить работу Русского дома в Бухаресте Политика, 20:04
Байден исключил «усталость» НАТО и раскол из-за конфликта на Украине Политика, 20:02
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Байден заявил об отсутствии стремления уничтожить Россию Политика, 19:58
Компактный автомобиль для семейного бизнеса. Обзор РБК и Газ, 19:45
Загитова выступит в роли диджея перед матчем Кубка России Спорт, 19:42
Ван И предложил России «сверить часы» в «переменчивой ситуации» Политика, 19:41
Кремль назвал цель приостановки участия Москвы в договоре СНВ-3 Политика, 19:38
Песков заявил об отсутствии планов по переговорам Путина и Байдена Политика, 19:29
Как упростить рутинные процессы в малом бизнесе РБК и СберБизнес, 19:22
Военная операция на Украине ,  
0 

Байден исключил «усталость» НАТО и раскол из-за конфликта на Украине

Джо Байден: НАТО не устанет и не будет разделено из-за конфликта на Украине
Фото: Paulius Peleckis / Getty Images
Фото: Paulius Peleckis / Getty Images

Президент России Владимир Путин рассчитывал, что в НАТО произойдет раскол, но вместо этого альянс «стал еще более единым и сплоченным», заявил президент США Джо Байден, выступая в Варшаве. Трансляция шла на сайте Белого дома.

«Мы не отступим от поддержки Украины. НАТО не будет разделено, и мы не устанем», — подчеркнул Байден.

США и Европа не стремятся уничтожить Россию, подчеркнул американский президент. «Миллионы россиян, которые хотят жить в мире с соседями, нам не враги», — сказал он.

Байден прибыл в Польшу в преддверии годовщины начала военной операции на Украине. До этого он посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американский лидер пообещал Зеленскому новый пакет военной помощи на $500 млн. В него войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, противотанковые ракетные комплексы Javelin, гаубицы и другое оружие.

Теги
Персоны
Джо Байден НАТО США

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
Материалы по теме
Байден заявил, что предупреждал Путина о присоединении Финляндии к НАТО
Политика
Столтенберг объявил о крахе ядерного сдерживания после слов Путина
Политика
Путин поддержал идею сделать НАТО участником договора о ядерных ракетах
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter