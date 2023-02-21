Байден исключил «усталость» НАТО и раскол из-за конфликта на Украине
Президент России Владимир Путин рассчитывал, что в НАТО произойдет раскол, но вместо этого альянс «стал еще более единым и сплоченным», заявил президент США Джо Байден, выступая в Варшаве. Трансляция шла на сайте Белого дома.
«Мы не отступим от поддержки Украины. НАТО не будет разделено, и мы не устанем», — подчеркнул Байден.
США и Европа не стремятся уничтожить Россию, подчеркнул американский президент. «Миллионы россиян, которые хотят жить в мире с соседями, нам не враги», — сказал он.
Байден прибыл в Польшу в преддверии годовщины начала военной операции на Украине. До этого он посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американский лидер пообещал Зеленскому новый пакет военной помощи на $500 млн. В него войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, противотанковые ракетные комплексы Javelin, гаубицы и другое оружие.