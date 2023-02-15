Пригожин назвал сроки возможного окружения Артемовска

Накануне Пригожин говорил, что бои в городе идут «за каждый дом» и непонятно, откуда берутся «рассказы об окружении». В комментарии для «РИА Новости» он допустил, что Артемовск может быть окружен в марте-апреле

Артемовск (Фото: Yevhen Titov / Reuters)

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин допустил, что Артемовск (украинское название — Бахмут) может быть окружен в марте-апреле текущего года. Его слова приводит «РИА Новости».

«Я думаю, что это март-апрель. Хотя загадывать очень сложно. Они сейчас получают новые виды вооружения. Сто процентов будем уничтожать эти «Леопарды», сто процентов разберемся, как их сжигать, но это тоже важнейший фактор», — отметил он.

Накануне Пригожин рассказывал, что предпосылок для окружения ВСУ в районе Артемовска нет. «Штурмуются дом за домом, квадратный метр за квадратным метром. Идет тяжелейшая боевая работа. Откуда берутся рассказы о каком-то окружении и еще о чем-то, вообще непонятно», — говорил он.

Так Пригожин ответил на заявление военкора ВГТРК Евгения Поддубного о том, что 1,5 тыс. военнослужащих ВСУ окружены в Парасковиевке (село к северу от Артемовска). Пригожин назвал подобную информацию «чепухой». «По всем направлениям противник активизируется, подтягивает все новые и новые резервы. Ежедневно от 300 до 500 новых бойцов подходят к Бахмуту на всех направлениях. Огонь артиллерии усиливается с каждым днем», — указал он.

Артемовск — город в ДНР, расположенный на Бахмут-Торецкой возвышенности на реке Бахмут, в 89 км к северо-востоку от Донецка. Население города до начала конфликта составляло около 70 тыс. человек. Город служит важным транспортным узлом для обеспечения группировки украинских войск в Донбассе.

Ожесточенные бои за Артемовск продолжаются уже несколько месяцев. 13 января Минобороны объявило о полном контроле над Соледаром, который расположен к северо-востоку от Артемовска. Пригожин заявлял о взятии Соледара 11 января, утверждая, что в штурме «не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК». В начале февраля власти ДНР заявили, что бойцы ЧВК закрепились в северной части Артемовска.

12 февраля Пригожин заявил о взятом бойцами ЧВК поселке Красная Гора, который прилегает к Артемовску с северо-востока. Тогда он вновь подчеркнул, что в операции участвовали исключительно бойцы ЧВК «Вагнер».

Зеленский в начале февраля обещал, что Украина будет бороться за Артемовск столько, сколько сможет. О том, что Киев не может оставить город, заявил и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он указывал, что страна платит «огромную цену» за удержание города, но сдать его нельзя, так как речь идет не просто о территориях, а о «наших домах».

В то же время The New York Times 14 февраля сообщила, что запрет для гражданских лиц и волонтеров на въезд в Артемовск со стороны Украины, вероятно, является прелюдией к выводу украинских войск из города. Спустя сутки «РИА Новости» со ссылкой на одного из бойцов ЧВК «Вагнер» сообщило, что Киев перебрасывает в Артемовск и его окрестности новую технику и войска, чтобы не допустить окружения города.