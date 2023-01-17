В ДНР заявили о полном контроле над Соледаром
По состоянию на 17 января российские военные контролируют всю территорию Соледара (находится в 75 км к северу от Донецка), сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
Также в штабе заявили, что украинские военные обстреляли семь населенных пунктов ДНР с применением реактивных систем залпового огня, 155- и 152-миллиметровой ствольной артиллерии; погибли три человека, еще пять пострадали.
Врио главы ДНР Денис Пушилин позднее опубликовал в Telegram видео, на котором говорит, что в Соледаре проводится «дозачистка», и что «в окрестностях Соледара тоже есть определенное улучшение позиций».
По данным Минобороны, российские войска полностью заняли Соледар 12 января, это стало возможным благодаря «постоянному огневому поражению противника штурмовой и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировки российских войск (сил)». В ведомстве заявили, что подразделения наносили удары по позициям ВСУ в городе, «воспрещая переброску резервов, снабжение боеприпасами, а также попытки отхода противника на другие рубежи обороны».
При этом основатель частной военной компании (ЧВК) Вагнера Евгений Пригожин еще вечером 11 января заявил, что город взяли под контроль подразделения этой структуры, отметив, что «в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК Вагнера». Минобороны в этот день говорило о блокировке Соледара с двух сторон силами ВДВ. Два дня спустя в ведомстве заявили, что задача по штурму кварталов города была «успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов ЧВК Вагнера».
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 15 января говорила, что под Соледаром продолжаются тяжелые бои.
Пушилин говорил, что взятие Соледара откроет для российских сил путь на Артемовск (украинское название — Бахмут), Северск, Славянск и Краматорск. В Минобороны, оценивая значимость занятия Соледара, указывали, что это позволит отрезать от снабжения украинские войска в Артемовске, а оставшиеся заблокировать и взять в «котел».